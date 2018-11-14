Неожиданно: дочь Оли Поляковой занялась танцами на пилоне

Маша Полякова имеет интересное хобби

Оля Полякова. Фото: facebook.com/polyakovamusic

Старшая дочь певицы Оли Поляковой Маша, которая поделилась фото с отдыха на Мальдивах, удивила подписчиков Instagram своим интересным хобби. 13-летняя девочка занялась танцами на пилоне.

В сторис своего фотоблога Маша выложила несколько видео-бумерангов, на которых изящно крутится на сооружении в танцевальном зале.

Судя по всему, знаменитая мама не против такого увлечения дочери.

Напомним, не так давно Оля Полякова поделилась фотографией, где позирует в купальнике. Рядом в такой же позе и также в купальнике певица разместила фото дочери Маши. Однако не у всех увиденное вызвало восторг. Кто-то поругал Олю за то, что она выставляет такие изображение 13-летней девочки, а кто-то раскритиковал фигуру Маши. Возмущенная реакцией фолловеров Полякова резко ответила всем хейтерам в эмоциональном видео.

Ранее Оля Полякова поразила сходством со своей дочерью Машей. Артистка продемонстрировала, как они с девочкой занимаются спортом. Оля Полякова находится в отличной физической форме и не упускает возможность продемонстрировать фигуру.