Неожиданно: Дуа Липа сменила цвет волос

Да-да, теперь она блондинка

Дуа Липа. Фото: instagram.com/dualipa

Популярная британская певица Дуа Липа, которая недавно вышла на сцену в костюме украинского дизайнера, решила поэкспериментировать со своей внешностью и радикально перекрасилась для новой песни и видео "Electricity".

Артистка опубликовала фото в новом образе на своей страничке в Instagram. Так, певица показала себя поклонникам блондинкой.

Дуа Липа Фото: instagram.com/dualipa/

Некоторые из фанатов девушки заметили, что ей больше подходит быть с темным цветом волос. Другие удивились смене образа и прокомментировали, что им нравятся такие изменения.

Дуа Липа Фото: instagram.com/dualipa/

Отметим, выход нового видеоклипа на песню "Electricity" запланирован на 6 сентября.

Напомним, Дуа Липа не первый раз надевает наряд от украинского дизайнера. Например, в мае, во время визита в Киев, певица надела яркое платье в горошек от украинского бренда MARIANNA SENCHINA.