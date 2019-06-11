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Неожиданно: Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза

Поп-исполнитель предложил актеру сразиться в октагоне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:18
Джастин Бибер
Джастин Бибер
Фото: Getty Images

25 летний поп-певец Джастин Бибер, который перенес свадьбу с Хейли Болдуин из-за своего психического состояния, сделал весьма неожиданное заявление. Артист вызвал на спортивный бой 56-летнего актера Тома Круза.

Смотрите видео: на Джастина Бибера подали в суд

Джастин Бибер на своей странице в Twitter предложил Тому Крузу сразиться в спортивном поединке в октагоне (восьмиугольный ринг). 

"Я хочу сразиться с Томом Крузом на бою в октагоне. Том, если ты проигнорируешь этот вызов, ты признаешься, что напуган, и никогда не избавишься от этого", – заявил Джастин Бибер.

На публикацию певца отреагировал чемпион UFC Конор МакГрегор, заявив, что готов провести бой между Джастином Бибером и Томом Крузом.

"Если Том Круз настоящий мужчина, он примет вызов, и McGregor Sports and Entertainment проведет этот бой. Но сможет ли Круз продемонстрировать нам те же навыки, что и в своих фильмах? Оставайтесь с нами и узнаете", – написал МакГрегор.

Отметим, сам Том Круз оставил вызов Бибера без внимания.

Ранее мы также писали, что Джастин Бибер показал пикантное фото Хейли Болдуин и признался в любви.

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