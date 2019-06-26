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Неожиданно: Екатерина Кухар рассказала о съемках в фильме

Балерина решила освоить новую сферу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:02
Екатерина Кухар снялась в фильме
Екатерина Кухар снялась в фильме
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

В программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар продемонстрировала наряд, в котором снималась в фильме "Віддана", и поделилась эмоциями от работы в полнометражной картине.

В Киеве начались съемки фильма о сыне Ивана Франка – подробности в видео:

По словам Екатерины Кухар, она осталась в восторге от съемок в фильме. Специально для нее художник по костюмам разработала роскошное красное платье с вышивкой дракона.

"Картина "Віддана" по роману Софии Андрухович – это первый для меня опыт полного метра. Съемки проходили в театре имени Ольги Кобылянской в Черновцах. Потрясающий фильм. Мой образ создавала Леся Патока, авторы настолько уделяли внимание красоте костюмов, каждой мелочи, всем нюансам. Я была в восторге", – призналась Катерина Кухар в эфире телеканала "Украина".

Екатерина Кухар показала свой образ для съемок
Екатерина Кухар показала свой образ для съемок
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам примы-балерины, на съемках ей пришлось не только танцевать, но и исполнить экстремальный трюк.

"Чтобы сняться в этом фильме, мне пришлось поработать с каскадерами. Я там немного танцевала, исполняла трюки. Настоящий экстрим и адреналин", – поделилась эмоциями артистка.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Напомним, стало известно, почему Екатерина Кухар и Александр Стоянов перенесли свадьбу.

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