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Неожиданно! Королева Елизавета II взяла в руки лопату – в чем причина

Британская королева умеет удивлять

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:23
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II, которая ведет тайный дневник, стала гостьей события, на котором отметили столетие исследований в Кембриджском национальном институте агроботаники.

Узнайте о слабостях Елизаветы II:

В честь визита британской королевы на территории заведения сотрудники института решили посадить дерево. Неожиданностью для всех стало то, что Елизавета II отказалась от помощи и сама взяла лопату, чтобы засыпать растение землей.

Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: Getty Images

Королева без лишних слов и движений отлично поработала лопатой, а после этого еще и позировала перед фотографами.

Отметим, что для публичного выхода королева Великобритании примерила наряд одного из своих самых любимых цветов – фуксии. Стильное розовое пальто со шляпкой в ​​тон выглядели эффектно и элегантно.

Напомним, ранее королева Елизавета II в светлом наряде побывала на церковной службе в Эдинбурге.

Также королева Елизавета II посетила финал турнира по поло в Виндзорском парке. 93-летняя королева по традиции выбрала красочный образ.

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Елизавета II королева растение
Источник: Сегодня
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