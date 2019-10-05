Неожиданно: Леди Гага назовет именем ADELE свой новый альбом

Певица ошарашила поклонников заявлением в социальной сети

Леди Гага Фото: instagram.com/ladygaga/

Эпатажная Леди Гага, которая нетрезвой упала перед авто, удивила поклонников заявлением. В Twitter звезда сообщила, что назовет свой новый альбом Adele. Шутка это или нет – никто не знает.

О дружбе между звездами шоу-бизнеса смотрите в сюжете:

В марте 2019 года появилась информация, что Леди Гага работает над шестым студийным альбомом. Накануне артистка сообщила на своей странице в Twitter название предстоящего релиза.

"Я назову мой следующий альбом АДЕЛЬ", – написала звезда.

Никаких комментариев Гага больше не оставила, а вот ее фолловеры, ошарашенные неожиданной новостью, засыпали знаменитость вопросами о том, связано ли это с британской певицей, и не шутит ли Гага.

Отметим, что Леди Гага уже сотрудничала с такими исполнительницами, как Бейонсе и Кристина Агилера. С Адель американка находится в теплых дружеских отношениях, так что их дуэт вполне реален.

Адель и Леди Гага Фото: Twitter

Напомним, что в августе этого года Леди Гагу обвинили в плагиате хита Shallow.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.