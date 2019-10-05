Неожиданно: Леди Гага назовет именем ADELE свой новый альбом
Певица ошарашила поклонников заявлением в социальной сети
Эпатажная Леди Гага, которая нетрезвой упала перед авто, удивила поклонников заявлением. В Twitter звезда сообщила, что назовет свой новый альбом Adele. Шутка это или нет – никто не знает.
О дружбе между звездами шоу-бизнеса смотрите в сюжете:
В марте 2019 года появилась информация, что Леди Гага работает над шестым студийным альбомом. Накануне артистка сообщила на своей странице в Twitter название предстоящего релиза.
"Я назову мой следующий альбом АДЕЛЬ", – написала звезда.
Никаких комментариев Гага больше не оставила, а вот ее фолловеры, ошарашенные неожиданной новостью, засыпали знаменитость вопросами о том, связано ли это с британской певицей, и не шутит ли Гага.
Отметим, что Леди Гага уже сотрудничала с такими исполнительницами, как Бейонсе и Кристина Агилера. С Адель американка находится в теплых дружеских отношениях, так что их дуэт вполне реален.
Напомним, что в августе этого года Леди Гагу обвинили в плагиате хита Shallow.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.