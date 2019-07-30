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Неожиданно! Леди Гагу застали за поцелуями с новым бойфрендом

Звезду подловили в обществе звукорежиссера

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:00
Леди Гага на традиционном ланче "Оскар"
Леди Гага на традиционном ланче "Оскар"
Фото: Getty Images

Пока западные СМИ пытаются разобраться в истинной причине развода Брэдли Купера и Ирины Шейк, Леди Гага разрушает все сплетни касательно ее романа с актером. Голливудскую звезду неожиданно подловили за поцелуями с новым мужчиной. 

Узнайте подробности расставания Ирины Шейк и Брэдли Купера:

Как сообщает издание People, Леди Гага была замечена в обществе звукорежиссера Дэна Хортона. Папарацци заметили пару за завтраком в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. 

Леди Гага с Дэном Хортоном
Фото: People
Леди Гага с Дэном Хортоном
Фото: People
Леди Гага с Дэном Хортоном
Фото: People
Леди Гага с Дэном Хортоном
Фото: People
Леди Гага с Дэном Хортоном
Фото: People
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По информации собеседника издания, Леди Гага во время завтрака с Дэном отказывалась фотографироваться с фанатами. Также посетители ресторана отметили, что звезда выглядела очень счастливой и постоянно целовалась с мужчиной. Их поведение не было похожим на дружеское. Всего пара провела за завтраком около часа и уехала в неизвестном направлении. 

"Они целовались и много разговаривали. Их столик был рядом с тротуаром, так что ее явно не смущало, что их все видят. Она выглядела очень счастливой", – рассказал очевидец. 

Напомним, что слухи о романе Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода фильма "Звезда родилась", где актеры сыграли влюбленную пару. Однако оба всячески отрицали эту информацию, тем более, что у Леди Гаги был роман с Кристианом Карино, а Брэдли Купер состоял в серьезных отношениях с супермоделью Ириной Шейк, пара воспитывает дочь Леа. 

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Источник: People
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