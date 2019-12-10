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Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

Телеведущая призналась, что не брала фамилию мужа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:31

Многие знаменитости предпочитают выступать не под настоящим, а под сценическим именем. Однако если о том, что Ани Лорак на самом деле – Каролина Куек, знают все, то о том, что Лилия Ребрик – не Ребрик и даже не Лилия – известно не многим.

Так, в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" популярная телеведущая Лилия Ребрик назвала свое настоящее имя. Так, по словам шоувумен, в самом начале карьеры она взяла псевдоним. Настоящее имя телеведущей – Лилиана Тодорюк. После замужества с Андреем Диким звезда не стала брать его фамилию, так как не хотела менять все документы.

Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким
Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Я, кстати, когда вышла замуж, я решила: Лилиана Дикая, дикая лилия, очень красиво звучит, но столько документов надо было переделывать, столько всего. Думаешь, ну пусть я там буду Лилиана Тодорюк, там Лилия Ребрик, а там уже Лилия Дикая – в душе", – рассказала телеведущая.

Об отношениях с мужем, сложностями во время беременности и звездном родственнике Лилии Ребрик – узнайте в сюжете "Зіркового шляху".

Напомним также, ранее Лилия Ребрик рассказала о пережитом стрессе.

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