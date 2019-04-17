Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Эксклюзив

Неожиданно: MARUV рассказала о своем хобби и творческих планах

Кроме музыки у певицы есть много других увлечений

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
MARUV
MARUV
Фото: instagram.com/maruvofficial

В интервью Сегодня.Lifestyle известная украинская певица MARUV рассказала о как она относится к шоу-бизнесу, занимается ли спортом и чем любит питаться. Кроме этого артистка призналась, чем она любит заниматься кроме музыки. Ее ответ вас может удивить!

"Много всего разного. Я люблю рисовать, плету из бисера. Было время, когда я много плела, набирала себе кучу стекляруса, бисера, всяких камушков, жемчужин и делала всякие браслеты и украшения. Меня это очень успокаивает иногда, дает возможность подумать, поразмышлять. И еще мое хобби – я люблю вкусно покушать (смеется)", – призналась MARUV.

MARUV
MARUV
Фото: Олег Батрак

Кроме этого, мы поинтересовались у певицы, планирует ли она записать песни на украинском и русском языках: "На украинском и русском песни будут. И мне еще очень нравится португальский язык, думаю в Латинскую Америку заглянуть (улыбается)".

MARUV также рассказала о ближайших планах и ответила на вопрос о том, предлагают ли ей сотрудничество другие артисты: "Довольно часто, но иногда инициатором этого являюсь я. Скоро будет песня с французским артистом, а еще с Jah Khalib классный трек. И еще я с подружкой записала хип-хоп версию Black Water, очень интересно получилось".

Ранее MARUV представила сексуальный клип Siren Song.

Также узнайте, на что певица никогда не согласится, сколько пар обуви в ее гардеробе, как выглядит ее идеальный день и многое другое:


Блиц. MARUV

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Теперь блондинка: MARUV кардинально сменила имидж MARUV призналась, что у нее в райдере: "Многие звонят и плачут" С MARUV случилась неприятность в киевском аэропорту
певица MARUV
Реклама

Новости партнеров

Сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь
Сбежавшая в РФ украинская певица показала на фото пышную грудь
Хачапури на кефире на сковороде
Хачапури на кефире на сковороде
Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской
Не святая Диана: 7 фатальных ошибок принцессы Уэльской
Топ-20 звезд с пугающей внешностью
Топ-20 звезд с пугающей внешностью

Популярные статьи

Сегодня, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Сегодня, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

Вчера, 15:05Fun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 13:34Travel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

Вчера, 09:01Шоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

15 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

15 апреляЭксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

15 апреляFun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

15 апреляFun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

15 апреляАфиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

15 апреляFun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляТехно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

14 апреляШоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

Новости партнеров

Як приготувати деруни просто і смачно
Як приготувати деруни просто і смачно
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Анна Семенович показала идеальную фигуру в купальнике
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Почему никто не видел Заворотнюк беременной: тайна раскрыта
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Через сколько часов после выпивки человек трезвеет по-настоящему
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день
Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Исхудавшая Алла Пугачева заговорила о своей болезни (видео)
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей
Имена, которыми ни в коем случае нельзя называть детей