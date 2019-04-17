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Неожиданно: MARUV рассказала о своем хобби и творческих планах

Кроме музыки у певицы есть много других увлечений

MARUV Фото: instagram.com/maruvofficial

В интервью Сегодня.Lifestyle известная украинская певица MARUV рассказала о как она относится к шоу-бизнесу, занимается ли спортом и чем любит питаться. Кроме этого артистка призналась, чем она любит заниматься кроме музыки. Ее ответ вас может удивить!

"Много всего разного. Я люблю рисовать, плету из бисера. Было время, когда я много плела, набирала себе кучу стекляруса, бисера, всяких камушков, жемчужин и делала всякие браслеты и украшения. Меня это очень успокаивает иногда, дает возможность подумать, поразмышлять. И еще мое хобби – я люблю вкусно покушать (смеется)", – призналась MARUV.

MARUV Фото: Олег Батрак

Кроме этого, мы поинтересовались у певицы, планирует ли она записать песни на украинском и русском языках: "На украинском и русском песни будут. И мне еще очень нравится португальский язык, думаю в Латинскую Америку заглянуть (улыбается)".

MARUV также рассказала о ближайших планах и ответила на вопрос о том, предлагают ли ей сотрудничество другие артисты: "Довольно часто, но иногда инициатором этого являюсь я. Скоро будет песня с французским артистом, а еще с Jah Khalib классный трек. И еще я с подружкой записала хип-хоп версию Black Water, очень интересно получилось".

Ранее MARUV представила сексуальный клип Siren Song.

Также узнайте, на что певица никогда не согласится, сколько пар обуви в ее гардеробе, как выглядит ее идеальный день и многое другое:

Блиц. MARUV

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