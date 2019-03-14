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Неожиданно: Моника Беллуччи появилась в образе блондинки

Голливудская актриса удивила поклонников новым образом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:08
Актриса Моника Беллуччи
Актриса Моника Беллуччи
Фото: AFP

54-летняя актриса Моника Беллуччи является эталоном красоты для мужчин и женщин со всего мира. Несмотря на возраст, звезда часто предстает перед публикой в сексуальных образах, а также снимается в откровенных фотосессиях. Так, недавно Моника Беллуччи взбудоражила сеть снимком, на котором позирует в прозрачном платье без нижнего белья.

В этот раз актриса не менее впечатлила поклонников. Моника Беллуччи показала себя в образе блондинки в новом фотосете. Голливудская красотка опубликовала кадр, на котором позирует с короткими светлыми волосами. 

Моника Беллуччи в образе блондинки
Моника Беллуччи в образе блондинки
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии
Моника Беллуччи снялась в новой фотосессии
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Многие подписчики испугались, что актриса обрезала свои шикарные волосы и перекрасилась в блондинку, однако это всего лишь парик, который Моника Беллуччи примеряла в рамках новой фотосъемки.

Отметим, не так давно Моника Беллуччи впервые вышла в свет с молодым возлюбленным, 36-летним художником Николя Лефевром. Пара посетила показ Chanel в Париже.

Ранее мы писали, что "любовница" Алекса Родригеса, она же его бывшая жена, прокомментировала информацию о его измене Дженнифер Лопес.

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