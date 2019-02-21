Неожиданно, но чертовски приятно: номер Пинк на Brit Awards 2019 поставили украинки

Выступление Пинк на Brit Awards 2019 длилось 11 минут

Номер Пинк на Brit Awards 2019 Фото: AFP

20 февраля в Лондоне состоялась церемония вручения премии Brit Awards 2019. Одним из самых ярких и запоминающихся на мероприятии стало 11-минутное выступление певицы Пинк.

Стало известно, что номер для Пинк разработали и реализовали режиссеры из Украины: Наталия Лысенкова, Наталия Ровенская и Мария Григоращенко. Девушки реализовали номер в сотрудничестве с украинской компанией Front Pictures и американской Freckled Sky. К слову, последняя на шоу America’s Got Talent продемонстрировала перформанс, разработанный совместно с Олегом Боднарчуком, в 2015 году. Этот перформанс и положен в основу номера Пинк на церемонии Brit Awards 2019.

Команда, работавшая над номером Пинк Фото: facebook.com/mariya.grigorashenko

"В основу номера лег перфоманс, который Freckled Sky совместно с режиссером Олегом Боднарчуком (нашим творческим наставником) показывали на America Got Talent в 2015 году. Для выступления Pink мы полностью адаптировали номер под артиста и его историю. Это интерактивный номер с взаимодействием артиста и проекции на воду. Нас всегда восхищали бесстрашные Артисты! Опыт и масса впечатлений!", – написала Мария Григоращенко на своей странице в Facebook.

Отметим, выступление Пинк, которое длилось 11 минут, представляет собой mash-up из нескольких песен артистки. Непосредственно украинские специалисты работали над тем фрагментом номера, когда Пинк исполняет композицию Try.

Выступление Пинк на Brit Awards 2019 Фото: AFP Выступление Пинк на Brit Awards 2019 Фото: AFP Выступление Пинк на Brit Awards 2019 Фото: AFP Выступление Пинк на Brit Awards 2019 Фото: AFP Выступление Пинк на Brit Awards 2019 Фото: AFP Выступление Пинк на Brit Awards 2019 Фото: AFP 1/6

"Так волнительно и интересно было посмотреть, как создаётся самая крутая премия, и, конечно, сравнить. Невероятная возможность совместно с Freckled Sky сделать с легендарной Pink один из номеров (так как Pink для премии готовит mash-up из песен) для премии BRIT Awards 2019", – делится Мария.

Номер Пинк на Brit Awards 2019:

Отметим, в этом году Пинк стала первым иностранным исполнителем, получившим награду Brit Awards за выдающийся вклад в музыку. Кто еще получил премию – полный список победителей Brit Awards 2019.

Напомним, 91-я церемония награждения лауреатов премии "Оскар" пройдет 24 февраля традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Кинопремия начнется в 3:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию церемонии награждения кинопремии "Оскар" можно будет посмотреть в ночь с 24 на 25 февраля на телеканале "Украина". Эксклюзивы из Лос-Анджелеса и прямые включения с красной дорожки самой известной кинопремии мира готовит съемочная группа новостей "Сегодня".

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