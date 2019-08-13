Неожиданно: Оля Полякова станет кинопродюсером

Зрители увидят комедию "Звезды по обмену" в 2020 году

Оля Полякова Фото: пресс-служба

В последнее время украинская певица Оля Полякова проявляет себя в новых сферах. Так, недавно артистка стала членом жюри талант-шоу, заявила о создании политической партии, а недавно стало известно и о продюсерских амбициях певицы. Оля Полякова станет продюсером кинокомедии, которую зрители увидят в 2020 году.

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Отметим, первый проект продюсерского дебюта певицы уже стал победителем 11-го конкурса кинопроектов Госкино в самой конкурентной категории "Игровые полнометражные национальные фильмы для широкой аудитории" и получит дополнительную финансовую поддержку от государства.

Самая ожидаемая кинокомедия "Звезды по обмену" выйдет на широкий экран в 2020 году и будет представлена Поляковой совместно с украинской компанией, лауреатом многочисленных международных премий KINOROB. Режиссером картины выступит Алексей Даруга. Известно также, что Оля Полякова исполнит главную женскую роль.

Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic

"На днях Госкино выделило дополнительную финансовую помощь проектам. И я с огромным удовольствием и воодушевлением хочу вам объявить, что кинопроект, в котором я буду играть главную женскую роль и впервые в жизни выступлю в роли продюсера, получил дополнительную государственную финансовую поддержку. Вместе с компанией KINOROB мы запускаем самую ожидаемую кинокомедию 2020 года. И, конечно же, она о бешеной… нет, не любви – ненависти. Моим партнером будет мега популярный артист. Кто это? Предлагаю вам написать в комментариях под моим постом в Instagram", – заинтриговала Оля Полякова.

Несмотря на то, что сюжет будущей киноленты пока не разглашается, сценарий и идея фильма получили высокую оценку комиссии во время специального питчинга, на котором был представлен проект.

Напомним, актерский дебют Поляковой состоялся в январе 2018 года в рамках первой секс-комедии "Свингеры", по итогу проката ставшей первой кассовой украиноязычной комедией, а также первого в Украине сиквела "Свингеры 2".

Ранее мы также писали, что Оля Полякова выпустила именные стикеры.

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