Неожиданно! Потап вышел на паркет "Танців з зірками 2019" с Екатериной Кухар

Украинский певец исполнил песню из своего нового альбома

Потап Фото: instagram.com/realpotap

В это воскресенье, 13 октября, состоялся восьмой эфир "Танців з зірками 2019". Вечер был посвящен танцам из классической бальной хореографии, а самым неожиданным сюрпризом стало появление на шоу украинского певца Потапа. Вместе со своим сыном Андреем шоумен выступил в качестве ведущего, а под конец эфира и вовсе решил удивить телезрителей – сольным лирическим выступлением.

Вместе с Екатериной Кухар Потап выступил на главном танцевальном паркете страны. Украинский певец исполнил сингл из своего нового альбома MISHA под названием China, а звездная балерина аккомпанировала ему. Номер получился очень трогательным, правда, поклонникам не хватило танцевальных па от самого Потапа. Кто знает, может, в следующим сезоне именно он и станет новым участником проекта.

13 Окт 2019 в 1:35 PDT INSTAGRAM (@tanci1plus1)

Отметим, что в сегодняшнем выпуске танцевальный проект покинула одна пара. О результатах голосования и о том, кто нарушил правила проекта, смотрите в нашем материале.

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