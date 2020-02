Неожиданно: принц Гарри запишет песню с Бон Джови

Новый сингл будет представлен на "Играх непокоренных"

Принц Гарри, который отказался от своего титула, запишет с певцом Джон Бон Джови в лондонской студии Abbey Road новую версию песни Unbroken – рок-музыкант написал ее в 2019 году для документального фильма о военных ветеранах To Be of Service.

Принц Гарри Фото: Getty Images

По информации People, новый сингл будет представлен на "Играх непокоренных" (Invictus Games 2020) – соревнованиях в стиле Паралимпийских игр для бывших и действующих военнослужащих, основанных принцем Гарри.

Сотрудничество с рок-звездой станет одной из последних обязанностей принца Гарри в качестве старшего члена королевской семьи.

"Я дам ему бубен и посмотрю, что у него получится", – пошутил Бон Джови по поводу их предстоящей встречи.

Музыкант также задумался о том, как он будет обращаться к принцу Гарри: "Я спрашивал себя: "Что мне делать? Как мне обратиться к нему?" И тогда я понял, что буду называть его "артист, ранее известный как принц".

Джон также рассказал, что он пригласил хор Invictus Games петь в его новом треке.

"Эта песня называется We Are the World. 12 ветеранов споют припев на существующий трек, и он попадет в мой новый альбоме", – добавил артист.

В этом году "Игры непокоренных" будут проходить с 9 по 16 мая в Гааге. За звание сильнейших будут бороться представители 19 наций, в том числе и Украина.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать свои титулы в коммерческой деятельности, а также позиционировать себя как членов королевской семьи в рамках брендинга. Такое решение приняли высокопоставленные британские чиновники во главе с Елизаветой ІІ.

