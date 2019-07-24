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Неожиданно: Таисия Повалий даст концерт в Киеве

Певица анонсировала выступление в Instagram

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:11
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Скандальная украинская певица Таисия Повалий анонсировала концерт в Украине. Впервые за долгое время Таисия Повалий выступит в Киеве, и эта новость удивила публику, ведь последние годы артистка регулярно выступает на территории РФ.

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Концерт Таисии Повалий в Киеве состоится 10 декабря 2019 года. Цена билетов составляет 390 – 2990 грн. По словам артистки, во время выступления она собирается рассказать, к чему шла последние годы. 

"Дорогие мои друзья! Приглашаю Вас на свой юбилейный концерт в Киеве, который состоится 10 декабря в Национальном "Дворце Украина". Это будет особенная встреча, встреча на которой я расскажу, что чувствовала, к чему шла последние годы и что обрела! С любовью, всегда ваша! До встречи!", – написала Таисия Повалий, которая долгое время считалась "золотым голосом Украины".

Концерт Таисии Повалий в Киеве состоится 10 декабря 2019
Концерт Таисии Повалий в Киеве состоится 10 декабря 2019
Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Ранее мы также писали, что Таисия Повалий получила именную звезду на Площади лауреатов в Витебске.

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