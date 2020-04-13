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Неожиданно умер известный юморист: причина смерти и подробности

Информацию о смерти актера подтвердил его агент

Владимир Грисюк
Сегодня, 11:07

От коронавируса скончался знаменитый британский комик, участник комедийно-музыкального трио The Goodies Тим Брук-Трейлор. Ему было 79 лет. Информацию о смерти актера подтвердил его агент. Об этом сообщает Independent.

Тим Брук-Тейлор был участником популярного в 70-х и 80-х гг. ХХ века комедийного трио The Goodies. В состав коллектива также входили актеры Грэм Гарден и Билл Одди. Трио работало в жанре скетчей и ситуативных комедий. На их шоу выросло не одно поколение британцев.

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Тим Брук-Трейлор (в центре)
Тим Брук-Трейлор (в центре)
Фото: Eamonn McCabe

Артист также снялся в сериалах "Абсолютная власть", "Булл", "Перекресток", "Одной ногой в могиле", "Врачи", "Биение сердца", появился в фильмах "Монти Пайтон встречаются на окраине", "Один из тринадцати" и "Как раздражать людей". Он выступил одним из сценаристов картин "Монти Пайтон в Голливуде" и "Мы знаем, где ты живешь".

Британский комик и ведущий Стивен Фрай таким запомнил Тима Брук-Тейлора: "Мне кажется, что я знал его всю жизнь. Он был добрым, забавным, мудрым, но проницательно остроумным человеком".

Ранее мы также писали, что отец британской актрисы умер из-за коронавируса.

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