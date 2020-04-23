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Неожиданное признание: 71-летний принц Чарльз рассказал, какие видео смотрит на карантине

Это, по мнению представителя монаршей семьи, помогает не падать духом в эти трудные времена

Владимир Грисюк
Сегодня, 06:55

71-летний британский принц Чарльз после заражения новой коронавирусной инфекцией опубликовал статью в журнале Country Life, в которой поблагодарил британцев за доброту, проявленную к нему во время эпидемии, а также рассказал о том, что во время карантина смотрит в интернете забавных видео. Это, по мнению представителя монаршей семьи, помогают народу не падать духом в эти трудные времена. Об этом пишет таблоид Daily Mail.

Принц Чарльз
Принц Чарльз
Фото: Getty Images

"Молодые люди ходят по магазинам за стариков, кто-то регулярно звонит по телефону тем, кто живет один, церковные службы записывают на видео и отправляют прихожанам по электронной почте, и, конечно, мы увидели наилучшее применение технических средств, позволяющее людям продолжать работать и в то же время не терять контакта друг с другом благодаря виртуальным вечеринкам, играм, пению – и одним из самых смешных видео за долгое время, которые я смотрел", – написал он.

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Напомним, ранее мы писали, что в жизни принца Чарльза были не только Камилла и принцесса Диана. Сегодня.Lifestyle рассказали обо всех его женщинах.

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