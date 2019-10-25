Неожиданное решение! Анастасия Приходько решила кардинально сменить профессию

Украинская знаменитость сделала эмоциональное заявление

Анастасия Приходько Фото: Facebook

Украинская певица Анастасия Приходько, которая недавно заявила об уходе из политики, поделилась планами касательно ее будущей профессии. И это связано далеко не с певчей карьерой. Артистка и экс-чиновница планирует занять должность прокурора.

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Своими планами на будущее украинская знаменитость поделилась с поклонниками на странице в Facebook. Более того, Анастасия сделала эмоциональное заявление и заявила, что собирается получить третье высшее образование, поступив в Национальную Академию прокуратуры Украины. Такое решение она приняла на основе желания посадить всех в тюрьму.

Ко всему, Анастасия Приходько привела аргументы, почему именно она должна занять пост прокурора. С ее слова, артистка никому не подчиняется и ни на кого не работает.

"Ну кто-то же должен все-таки это сделать! Я могу, причем, легко, а знаете почему? А потому, что за мной не стоят такие как Коломойский и не рассказывают мне что делать... А деньги, как вы уже заметили, для меня не главное, так что свои взятки смело суйте в любой из органов на вашем теле! И поверьте, уж кто, а я буду честно и справедливо выполнять свой долг перед родиной, законом и людьми! Давайте уже двигаться вперед, а то мы еще долго будем лицезреть рукоблудие в парламенте!" – эмоционально высказалась Анастасия.

Напомним, что совсем недавно Анастасия Приходько обвенчалась со своим супругом Александром.

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