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Неожиданный дуэт: MARUV и Нетта выступили в Москве

Победительница Евровидения 2018 и лидер украинского нацотбора спели вместе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:21
MARUV и Нетта спели дуэтом
MARUV и Нетта спели дуэтом
Фото: instagram.com/europaplus

Скандальная украинская певица MARUV, которая впервые показала фигуру в бикини, выступила вместе с победительницей Евровидения 2018 Неттой Барзилай. Девушки спели дуэтом на концерте Europa Plus LIVE в Москве.

Смотрите, как прошел сольный концерт MARUV в Киеве: 

Отметим, что MARUV не скрывает информацию о своих выступлениях в России, и регулярно публикует в Instagram фото с концертов. На этот раз триумфатор украинского нацотбора на Евровидение 2018 разместила в социальной сети несколько совместных снимков в Netta. 

MARUV и Netta спели дуэтом / Фото: instagram.com/stories/maruvofficial

В insta-сторис MARUV запостила селфи с Неттой, а в профиле поделилась снимками, сделанными во время их совместного номера, который стал сюрпризом шоу. На сцене Нетта и Марув исполнили mashap хитов Nana Banana и Bang.

INSTAGRAM (@maruvofficial)

"Это была удивительная ночь с прекрасной Неттой. Мы сделали это, дорогая. Я была очень рада выступать с тобой", – подписала фотокарточки Марув.

К слову, поклонники артисток остались в восторге от такой коллаборации. "Две богини на сцене!", "Шикарно", "Бомбы!", "Как это потрясающе", – пишут в социальных сетях фанаты.

Напомним, что недавно Нетта Барзилай зажгла в прямом эфире финала "Голос. Діти 5", а также выступила на киевском фестивале Atlas Weekend.

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