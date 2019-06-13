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Неожиданный поворот: Майк Тайсон обвинил Брэда Питта в разрушении семьи

Майк Тайсон сделал откровенное признание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:16
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Фото: Getty Images

В Голливуде новый скандал - неоднократный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон сделал неожиданное признание и обвинил популярного актера Брэда Питта, который недавно выдвинул ультиматум Анджелине Джоли, в разрушении его семьи. 

О взлетах и падениях Майка Тайсона подробнее смотрите в видео:

По данным западного издания Hollywood Life, в своих мемуарах — книге под названием "UndisputedTruth" ("Бесспорная правда", – ред.) Майк Тайсон сделал откровенное признание, что его теперь уже бывшая жена, актриса и модель Робин Гивенс,  изменила ему с Брэдом Питтом. Спортсмен уверяет, что застал любимую в постели с экс-супругом Анджелины Джоли в конце 80-х годов. 

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"Только не надо меня бить, прошу, не бей меня…", — вспоминает Тайсон первые слова Питта. 

Модель Робин Гивенс
Модель Робин Гивенс
Фото: Getty Images

Но даже после этой ситуации их роман не прекратился. Даже после развода Тайсон видел бывшую жену с Брэдом Питтом. Разумеется, в ответ на такие обвинения сама Гивенс заявила, что Майк Тайсон лжет, и отрицает, что бывший супруг застал ее вместе с голливудским актером. Правда, сам факт романа она все же не отрицала. 

Напомним, что пять лет назад Майк Тайсон признался, что в детстве стал жертвой насильника. Легенда бокса в семилетнем возрасте был изнасилован, но в полицию не обратился.

Отметим, что Майк Тайсон впечатлен боксом украинского чемпиона Ломаченко. "Железный Майк" не колеблясь назвал Василия лучшим боксером мира вне зависимости от весовой категории.

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