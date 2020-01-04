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Неповторимый дуэт: Арнольд Шварценеггер покатался на лыжах с Клинтом Иствудом

Знаменитости сделали фото на горнолыжном курорте

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:32
Клинт Иствуд и Арнольд Шварценеггер
Клинт Иствуд и Арнольд Шварценеггер
Фото: instagram/schwarzenegger

Экс-губернатор Калифорнии и звезда боевиков Арнольд Шварценеггер, которого эвакуировали из его собственного дома, поделился совместным снимком, сделанным на горнолыжном курорте, с другим известным актером – Клинтом Иствудом. Снимок буквально взорвал сеть.

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На своей странице в Instagram "железный Арни" опубликовал фотографию, на которой он и 89-летний Клинт Иствуд запечатлены на фоне заснеженных гор, стоя на лыжах.

"Назовите более каноничный дуэт", – добавит подпись Шварценеггер.

INSTAGRAM

В комментариях к фото подписчики Арнольда привели в пример множество дуэтов, которые, по мнению юзеров, могли бы посоревноваться с актерами в крутости. Среди них оказались: Грязный Гарри и Джон Мэтрикс (экранные персонажи Иствуда и Шварценеггера), Хан Соло и Чубакка, Иисус и Моисей.

Ранее мы писали, что Клинт Иствуд представил свою внебрачную дочь, которую растили приемные родители.

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