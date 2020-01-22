"Нереально мило": дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина спела легендарную песню

Маленькая дочь Примадонны продемонстрировала вокальные данные

Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин, который открыл тайну рождения своих детей, снова умилили Сеть. На своей странице в Instagram Максим Галкин опубликовал забавные видеоролики, на которых Лиза и Гарри демонстрируют свои вокальные данные.

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Так, сначала Галкин поделился видео, на котором их с Пугачевой сын Гарри поет на французском языке композицию Сальваторе Адамо. "Музицируем", – коротко подписал ролик Максим.

INSTAGRAM

Затем счастливый отец опубликовал видео, которое сняла его супруга Алла Пугачева. На нем их дочь Лиза спела легендарную песню Джо Дассена – Les Champs Elysees. Сложно не заметить артистизм девочки, который похвалила ее звездная мама: "Умничка моя! Я тебя целую", – сказала Примадонна.

INSTAGRAM

В комментариях коллеги и друзья Максима Галкина и Аллы Пугачевой оставили множество комплиментов в адрес Лизы: "Прелестна", – написала Оля Полякова; "Лизочка просто невероятная! Невозможно не любить", – отметил Игорь Николаев.

Напомним, ранее мы также писали, что Алла Пугачева изменилась до неузнаваемости. На последнем фото Примадонна не похожа на саму себя.

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