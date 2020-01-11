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"Нервные срывы – это тяжелое испытание": Алена Винницкая рассказала о конфликтах в "ВИА Гре"

Певица некогда была участницей коллектива

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:37
Алена Винницкая
Алена Винницкая
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

Популярная телеведущая и певица Алена Винницкая, которая призналась, почему не имеет детей, редко вспоминает о своем участии в "ВИА Гре". Это было непростое для нее время. Журналисты программы "Зірковий шлях" в рубрике "Кава з перцем" на телеканале "Україна" узнали подробности о том периоде жизни.

Смотрите также интервью Алены Винницкой о личной жизни:

Много лет назад будущая певица абсолютно случайно попала на телевидение, увидев объявление о наборе. Вскоре она познакомилась с Дмитрием Костюком. Именно он спустя время предложил Алене участие в музыкальном проекте.

"Опомнилась я уже перед дверями, которые открыл Костя Меладзе", – вспоминает Алена Винницкая знакомство с известным композитором.

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Первый состав группы испытал и невероятную популярность, и бешеный ритм работы, и непростые рабочие отношения. Порой было трудно даже в бытовом плане. Например, Алену Винницкую и Надежду Мейхер селили в номере, где была одна кровать на двоих.

Телеведущая Алена Винницкая
Телеведущая Алена Винницкая
Фото: instagram.com/alenavinnitskaya

"Две молодые девушки, еще несформированные личности, которые попали в непонятную ситуацию. В основном отношение было, как к рабочей лошади, и это нас с Надей сплотило, несмотря на то, что мы были разные. Мы стали все ближе и ближе друг другу. Нервные срывы – это тяжелое испытание и нас с Надей это очень сильно породнило", – поделилась Алена Винницкая.

Но когда поменялся состав группы, стало еще труднее.

"Мы никогда так серьезно не ссорились. Когда к нам примкнула Аня Седокова, тогда было, конечно, сложнее", – призналась "Зірковому шляху" певица.

Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Когда Алена Винницкая решила уйти из коллектива, она уже чувствовала и физическое, и моральное истощение. Сергей Большой давно уговаривал жену порвать с этой каторжной работой. И Алена ушла в никуда. Без денег на сольную карьеру.

Смотрите программу "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина" по будням в 9:30.

Ранее мы также писали, что Алена Винницкая откровенно рассказала о непростых отношениях с мужем.

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