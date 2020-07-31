Несмотря на пандемию: где отдыхают украинские звезды этим летом

Настя Каменских отправилась в Турцию, а Леся Никитюк исследует Украину

Из-за пандемии коронавируса этим летом украинцам пришлось отказаться от поездок за границу. И хотя в Европу жителям нашей страны путь остается закрытым, такие страны, как Турция, Аблания и Египет принимают туристов. Этим воспользовались звезды шоу-бизнеса и устроили себе отпуск в райских уголках.

Ранее эксклюзивно для Сегодня.LifestylePR-менеджеры ТОП-артистов Украины рассказали о подводных камнях своей профессии.

В начале лета украинские артисты рассказывали куда путешествовать по Украине, советовали любимые маршруты и делились впечатлениями о самых красивых уголках нашей страны. Так, певица Оля Полякова, которая это лето проводит дома и на даче, призналась, что любит Одессу.

На своей странице в Instagram звезда публиковала архивные фото, сделанные на Черном море.

Певица Оля Полякова Фото: facebook/polyakovamusic

"В Одессе можно купаться в абсолютно чистом, лазурном, теплом море, в этом прекрасном городе совершенно невероятные рестораны и отели, а морская кухня стала просто великолепной", – написала артистка.

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Последовала примеру Поляковой и ведущая Леся Никитюк, которая за два летних месяца успела сделать фото на фоне озера Свитязь, в лавандовых полях, в родном Хмельницком, и в разных точках Карпат.

А накануне Никитюк разместила в Instagram снимок, сделанный во время ее пребывания у озера Синевир.

Ведущая Леся Никитюк Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Настя Каменских вместе с друзьями отправилась на средиземноморское побережье Турции. Певица остановилась в отеле Rixos Sungate. Стандартный номер здесь стоит от 11 000 гривен за сутки.

Певица Настя Каменских Фото: instagram.com/kamenskux

"Хочется, чтобы в этом году мы все посетили те места, в которых давно мечтали побывать и увидели, в каком удивительном мире мы живем", – пишет NK в описании к одной из фотографий, которыми делится с фолловерами в Instagram.

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов также находятся в Турции. Ведущие выбрали пятизвездочный курортный отель Rixos Premium Tekirova, где отдыхают с сыном Иваном.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов с сыном Фото: instagram.com/kosadcha

"Ивану обустроили собственную игровую зону в помещении, подобрали игрушки по возрасту", – рассказывает фолловерам в Instagram Осадчая.

Певица Джамала, которая недавно родила второго ребенка, вместе с мужем и маленькими детьми улетела в Турцию.

"Наконец-то это свершилось! Мы решились. Отпуск. Долгожданный. По-особенному выстраданный. Да, мы безумные! Отправились в поездку с двумя маленькими детьми без нянь, бабушек и дедушек, просто коляски и мы – полны любви и энтузиазма покорять мир. Ладно, не мир, а просто побережье Мармариса", – написала Джамала.

На своей странице в Instagram звездная мама часто постит летние снимки, демонстрируя себя в купальнике.

Певица Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Maruv вместе со своей командой отправилась в один из курортных комплексов под Одессой. В своем Instagram-аккаунте эпатажная артистка также делилась эффектными кадрами.

Певица Maruv Фото: instagram.com/maruvofficial

Надя Дорофеева и Владимир Дантес также отправилась в солнечную Одессу. Влюбленные наслаждались морем, жарким солнцем и прогулками на яхте.

Надя Дорофеева и Владимир Дантес Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Идеальная Одесса", – подписала совместное фото с мужем Надя на странице в Instagram.

Модель и певица Даша Астафьева также воздержалась от поездок за границу и осталась в Украине. Вместе со своей подругой fashion-фотографом Соней Плакидюк она отдохнула в одном из загородных парково-гостиничных комплексов под Киевом.

Певица Даша Астафьева Фото: instagram.com/da_astafieva

"Райский уголок, для тех, кто хочет укрыться от суеты городской. Атмосфера свободы и радостей на любой вкус", – делится Астафьева эмоциями в Instagram.

А недавно певица Анна Седокова в купальнике похвасталась округлыми формами.

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