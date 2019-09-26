22-летняя Кайли Дженнер экстренно госпитализирована

Голливудская звезда накануне жаловалась на упадок сил

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

22-летняя голливудская знаменитость Кайли Дженнер, которая недавно рассказала о материнстве, экстренно госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса. Пока врачи не поставили знаменитости точный диагноз.

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Как сообщает издание TMZ, сестра Ким Кардашьян в последнее время жаловалась на тошноту и головокружение. Недавно Кайли Дженнер на своей странице в Instagram пожаловалась поклонникам на упадок сил и заявила, что из-за плохого самочувствия ей пришлось пропустить запуск новой коллекции для ее косметического бренда, созданного совместно с известным французским дизайнером Оливье Рустеном. Более того, из-за состояния здоровья Дженнер пропустила 71-ю церемонию награждения "Эмми", которая проходила 23 сентября.

Кайли Дженнер Фото: instagram.com/kyliejenner

"Друзья, как вы знаете, мы с Оливером должны были принять участие в шоу во время Недели моды в Париже в честь запуска коллаборации. К сожалению, сейчас я очень плохо себя чувствую и не в состоянии путешествовать. То, что я пропущу шоу, разбивает мне сердце, но я знаю, что моя замечательная команда и друзья, которые уже находятся там, помогут моему духу присутствовать на этом мероприятии", — написала Кайли в Instagram.

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Также известно, что сейчас 22-летняя светская львица находится в клинике, где проходит лечение. В больнице звезду реалити-шоу посещает ее отец Кейтлин Дженнер, ставший женщиной в 2015 году. Мать девушки, Крис Дженнер, в данный момент находится за пределами США.

Ранее Кайли Дженнер откровенно рассказала о личной жизни и о том, как теряла друзей.

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