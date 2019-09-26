Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

22-летняя Кайли Дженнер экстренно госпитализирована

Голливудская звезда накануне жаловалась на упадок сил

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

22-летняя голливудская знаменитость Кайли Дженнер, которая недавно рассказала о материнстве, экстренно госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса. Пока врачи не поставили знаменитости точный диагноз.

Почему Кайли Дженнер судилась с Кайли Миноуг, смотрите в сюжете:

Как сообщает издание TMZ, сестра Ким Кардашьян в последнее время жаловалась на тошноту и головокружение. Недавно Кайли Дженнер на своей странице в Instagram пожаловалась поклонникам на упадок сил и заявила, что из-за плохого самочувствия ей пришлось пропустить запуск новой коллекции для ее косметического бренда, созданного совместно с известным французским дизайнером Оливье Рустеном. Более того, из-за состояния здоровья Дженнер пропустила 71-ю церемонию награждения "Эмми", которая проходила 23 сентября.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Фото: instagram.com/kyliejenner

"Друзья, как вы знаете, мы с Оливером должны были принять участие в шоу во время Недели моды в Париже в честь запуска коллаборации. К сожалению, сейчас я очень плохо себя чувствую и не в состоянии путешествовать. То, что я пропущу шоу, разбивает мне сердце, но я знаю, что моя замечательная команда и друзья, которые уже находятся там, помогут моему духу присутствовать на этом мероприятии", — написала Кайли в Instagram.

Читайте также:
Кайли Дженнер обнажилась для Playboy и рассказала о материнстве

Также известно, что сейчас 22-летняя светская львица находится в клинике, где проходит лечение. В больнице звезду реалити-шоу посещает ее отец Кейтлин Дженнер, ставший женщиной в 2015 году. Мать девушки, Крис Дженнер, в данный момент находится за пределами США.

Ранее Кайли Дженнер откровенно рассказала о личной жизни и о том, как теряла друзей.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
С размахом: Кайли Дженнер показала, как отпраздновала день рождения Бойфренд Кайли Дженнер усыпал особняк лепестками роз: зрелищное видео Кайли Дженнер подогрела слухи о свадьбе - СМИ Стоимость впечатляет! Кайли Дженнер отметит 22-летие на роскошной яхте
шоу-бизнес болезни звезда Ким Кардашьян Кайли Дженнер
Источник: TMZ
Реклама

Новости партнеров

Запеканка Ленивая жена: ужин без возни
Запеканка Ленивая жена: ужин без возни
У британских берегов сфотографировали гигантскую медузу-корнерота
У британских берегов сфотографировали гигантскую медузу-корнерота
Как проявляется болезнь Заворотнюк и Фриске?
Как проявляется болезнь Заворотнюк и Фриске?
Имена «черной судьбы»: 4 самых неудачных женских имени
Имена «черной судьбы»: 4 самых неудачных женских имени

Популярные статьи

Вчера, 19:23Fun

Воздвижение Креста Господня 2019: что нельзя делать в этот праздник

Вчера, 11:02Шоу-бизнес

"В палате оформляли завещание": последние новости о болезни Анастасии Заворотнюк

Вчера, 09:03Шоу-бизнес

Палата на подземном этаже: последние новости о лечении Заворотнюк

24 сентябряПсихология

Щепетильный вопрос: что женщинам категорично нельзя делать для мужчин

24 сентябряШоу-бизнес

"Невыносимо": дочь Анастасии Заворотнюк сделала первое публичное заявление

24 сентябряFun

Мужчина попросил денег на пиво и получил миллион долларов

24 сентябряШоу-бизнес

Откровения звезды: Деми Мур с согласия матери изнасиловал знакомый

24 сентябряШоу-бизнес

Год не живут вместе: Яна Соломко развелась с мужем

24 сентябряШоу-бизнес

"Не стоило детей рожать": Волочкова прокомментировала болезнь Заворотнюк

24 сентябряFun

Девушка оскандалилась из-за слишком глубокого декольте на свадьбе: фото

24 сентябряШоу-бизнес

Рак мозга у Анастасии Заворотнюк: что известно сегодня

23 сентябряШоу-бизнес

Врачи сделали заключение: срочные новости о состоянии Анастасии Заворотнюк

23 сентябряFun

Россиянин отдаст 191 тысячу гривен за кота с тюремными наколками: фото

23 сентябряШоу-бизнес

Смело! 54-летняя Моника Беллуччи кардинально сменила имидж

23 сентябряTravel

Кроме системы "все включено": в Турции появилась новая фишка для туристов

23 сентябряШоу-бизнес

"Она умирает": появились новые детали состояния здоровья Анастасии Заворотнюк

Новости партнеров

Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Как выглядят жены и девушки футболистов сборной Украины. Видео
Заворотнюк вышла из комы. Врачи: «Выздоровление возможно»
Заворотнюк вышла из комы. Врачи: «Выздоровление возможно»
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Снова беременна? Оля Полякова засветила округлившийся животик
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Жена молодого нападающего Колоса и молодежной сборной Украины
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Медики рассказали, как с легкостью просыпаться с утра -...
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Велосипедистка дня: австралийский триатлет Кортни Хоум
Делай тело: как сжечь жир на животе
Делай тело: как сжечь жир на животе