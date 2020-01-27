Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Нет слов": знаменитости отреагировали на смерть Коби Брайанта

Знаменитый баскетболист и его 13-летняя дочь погибли в результате крушения вертолета

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:30
Коби Брайант с семьей
Коби Брайант с семьей
Фото: Getty Images

В воскресенье, 26 января легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате падения вертолета в горах округа Лос-Анджелес. Он был одним из величайших игроков в истории НБА. Вместе с 41-летним Брайантом была его 13-летняя дочь Джианна.

Смотрите в сюжете о признании баскетболиста Денниса Родмана:

На смерть Коби Брайанта тут же отреагировали знаменитости, которые поспешили выразить свое соболезнование супруге баскетболиста Ванессе. Память Брайанта, который, к слову, награжден Оскаром за "Лучший короткометражный анимационный фильм" – "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball) 2017 года, почтили на церемонии Грэмми 2020.

Дженнифер Лопес

"Мы все чувствуем грусть из-за этой потери, но все, о чем я могу думать, это то, что это песчинка по сравнению с тем, что должна пережить Ванесса (жена Коби – прим.ред) прямо сейчас. Я посылаю всю свою любовь и молюсь за вас, ваших детей и другие семьи, вовлеченные в трагический поворот сегодняшнего дня. Самое несправедливое в жизни – потерять ребенка и мужа в один день. Ванесса, я молюсь о твоей силе и о том, чтобы Бог направлял тебя на каждом шагу этого невероятного горя. Другим семьям, которые страдают от этой немыслимой трагедии, пусть Бог будет со всеми вами", – написала звезда.

INSTAGRAM

Хейли Бибер

"Я даже не знаю, что сказать, кроме того, как опустошена до глубины души".

INSTAGRAM

Зои Солдана

"Невозможно понять эту новость сегодня. Как мать и жена, мое сердце – вместе с Ванессой, Натали, Бьянкой и Капри. Сегодня эта мать и дети сталкиваются с самым сложным моментом в своей жизни. Их сердца и дух разбиты, потому, пожалуйста, давайте возьмем и переживем эту боль вместе с ними. Такое невыносимо нести в одиночку. Давайте вспоминать их в наших мыслях, наших молитвах, наших сердцах и духе".

INSTAGRAM


Люк Эванс

"Чрезвычайно больно читать о Кобе и его дочери Джианне. Однажды я встретил этого великого человека, и он был самым очаровательным. Покойся с миром! Мои мысли и молитвы семьям погибших. Очень грустный день. Жизнь такая хрупкая и драгоценная".

INSTAGRAM

Дакота Фаннинг

"Яма в животе от этой новости неописуема. Больше чем легенда жизни. И эта красивая улыбка на лице его дочери Джианны. Я молюсь за всех, кто потерял любимого человека в этой разрушительной аварии, за жену Коби, его дочерей и всех, кто его знал".

INSTAGRAM

Джастин Бибер

"Этого не может быть. Ты всегда подбадривал меня, Мамба. Дайте мне какие-нибудь хорошие цитаты, которые заставят улыбаться по сей день! Люблю тебя, парень!"

INSTAGRAM

Ким Кардашян

"Мне так тяжело на сердце. Никто никогда не должен чувствовать то, через что проходят вовлечены семьи. Это так сильно повлияло на нас всех, но я не могу представить, что Ванесса чувствует, потеряв мужа и девочку. Я плачу, просто думая об этом. Я молюсь за семью Брайанта, семью Альтобелли и семьи всех, кто погиб в этой немыслимой трагедии. Покойся с миром Легенда"

INSTAGRAM

Пост на официальной странице премии "Оскар" в Instagram

"Они сомневались, что ребенок сможет преуспеть в НБА, и он доказал их неправоту. Они сомневались, что он сможет выиграть чемпионат, и он доказал их неправоту. Они сомневались, что он сможет снимать фильмы, и он получил Оскар. Как и все большие художники, Коби Брайант доказал, что те, кто сомневается, ошибались. Покойся с миром".

INSTAGRAM

Коби Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" и 18 раз играл в Матче звезд НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012).

В 2001 году Брайант женился на 19-летней танцовщице мексиканского происхождения Ванессе Лэйн. Пара воспитала троих дочерей — Наталию, Джианну и Бьянку. Вторая погибла вместе с отцом.

Все подробности в спецтеме Коби Брайант погиб

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Ты вдохновлял этот мир": Коби Брайанта оплакивают Шакил О′Нил и звезды НБА Не смог сдержать слез: Леброн эмоционально отреагировал на новость о гибели Брайанта Море слез и людей в желтом: как со свечами и мячами в Лос-Анджелесе почтили память Коби Брайанта
умер баскетболист Коби Брайант
Реклама

Новости партнеров

Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Девушка Артема Шабанова сводит с ума
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Как сложить блины: 20 способов красивой подачи (фото)
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Как сейчас выглядят солистки популярных девичьих групп из 90-х
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 11:44Техно

Лучший выбор: ТОП-7 самых надежных автомобилей начала 2020 года

25 январяEvents

Поздравления с именинами Татьяны: лучшие пожелания, открытки и стихи в Татьянин день

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что ни в коем случае нельзя делать

25 январяEvents

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

25 январяEvents

Лучшие поздравления с Днем ангела Татьяны: красивые картинки и пожелания в прозе

25 январяEvents

Татьянин день: короткие поздравления, картинки и стихи

25 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

25 январяEvents

Поздравления с Днем Татьяны: лучшие стихи, проза и картинки

24 январяТехно

Мольбы услышаны: Xiaomi внедрила долгожданную функцию

24 январяEvents

Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака: что принесет Китайский Новый год

24 январяШоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

24 январяEvents

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

24 январяFun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

24 январяШоу-бизнес

Тина Кароль впервые рассказала о проблемах с наследством после смерти мужа

24 январяТехно

Владельцы электромобилей признались о проблемах в эксплуатации

24 январяПсихология

Главное новолуние 2020 года: какое влияние окажет на людей

Новости партнеров

Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Названы комнатные растения, от которых лучше избавиться
Вот как готовится настоящий еврейский форшмак
Вот как готовится настоящий еврейский форшмак
Оладьи на кефире без дрожжей пышные
Оладьи на кефире без дрожжей пышные
Торт Наполеон творожный
Торт Наполеон творожный
Делайте это 20 минут в день и результат вас удивит
Делайте это 20 минут в день и результат вас удивит
Як
Як "чудила" перша леді США до зустрічі з президентом
21 жестокая истина об отношениях
21 жестокая истина об отношениях
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается
Дочь Кузьмы Скрябина: как сейчас выглядит и чем занимается