"Нет слов": знаменитости отреагировали на смерть Коби Брайанта

Знаменитый баскетболист и его 13-летняя дочь погибли в результате крушения вертолета

Коби Брайант с семьей Фото: Getty Images

В воскресенье, 26 января легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате падения вертолета в горах округа Лос-Анджелес. Он был одним из величайших игроков в истории НБА. Вместе с 41-летним Брайантом была его 13-летняя дочь Джианна.

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На смерть Коби Брайанта тут же отреагировали знаменитости, которые поспешили выразить свое соболезнование супруге баскетболиста Ванессе. Память Брайанта, который, к слову, награжден Оскаром за "Лучший короткометражный анимационный фильм" – "Дорогой баскетбол" (Dear Basketball) 2017 года, почтили на церемонии Грэмми 2020.

Дженнифер Лопес

"Мы все чувствуем грусть из-за этой потери, но все, о чем я могу думать, это то, что это песчинка по сравнению с тем, что должна пережить Ванесса (жена Коби – прим.ред) прямо сейчас. Я посылаю всю свою любовь и молюсь за вас, ваших детей и другие семьи, вовлеченные в трагический поворот сегодняшнего дня. Самое несправедливое в жизни – потерять ребенка и мужа в один день. Ванесса, я молюсь о твоей силе и о том, чтобы Бог направлял тебя на каждом шагу этого невероятного горя. Другим семьям, которые страдают от этой немыслимой трагедии, пусть Бог будет со всеми вами", – написала звезда.

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Хейли Бибер

"Я даже не знаю, что сказать, кроме того, как опустошена до глубины души".

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Зои Солдана

"Невозможно понять эту новость сегодня. Как мать и жена, мое сердце – вместе с Ванессой, Натали, Бьянкой и Капри. Сегодня эта мать и дети сталкиваются с самым сложным моментом в своей жизни. Их сердца и дух разбиты, потому, пожалуйста, давайте возьмем и переживем эту боль вместе с ними. Такое невыносимо нести в одиночку. Давайте вспоминать их в наших мыслях, наших молитвах, наших сердцах и духе".

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Люк Эванс

"Чрезвычайно больно читать о Кобе и его дочери Джианне. Однажды я встретил этого великого человека, и он был самым очаровательным. Покойся с миром! Мои мысли и молитвы семьям погибших. Очень грустный день. Жизнь такая хрупкая и драгоценная".

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Дакота Фаннинг

"Яма в животе от этой новости неописуема. Больше чем легенда жизни. И эта красивая улыбка на лице его дочери Джианны. Я молюсь за всех, кто потерял любимого человека в этой разрушительной аварии, за жену Коби, его дочерей и всех, кто его знал".

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Джастин Бибер

"Этого не может быть. Ты всегда подбадривал меня, Мамба. Дайте мне какие-нибудь хорошие цитаты, которые заставят улыбаться по сей день! Люблю тебя, парень!"

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Ким Кардашян

"Мне так тяжело на сердце. Никто никогда не должен чувствовать то, через что проходят вовлечены семьи. Это так сильно повлияло на нас всех, но я не могу представить, что Ванесса чувствует, потеряв мужа и девочку. Я плачу, просто думая об этом. Я молюсь за семью Брайанта, семью Альтобелли и семьи всех, кто погиб в этой немыслимой трагедии. Покойся с миром Легенда"

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Пост на официальной странице премии "Оскар" в Instagram

"Они сомневались, что ребенок сможет преуспеть в НБА, и он доказал их неправоту. Они сомневались, что он сможет выиграть чемпионат, и он доказал их неправоту. Они сомневались, что он сможет снимать фильмы, и он получил Оскар. Как и все большие художники, Коби Брайант доказал, что те, кто сомневается, ошибались. Покойся с миром".

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Коби Брайант завершил игровую карьеру в 2016 году. Он пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс" и 18 раз играл в Матче звезд НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012).

В 2001 году Брайант женился на 19-летней танцовщице мексиканского происхождения Ванессе Лэйн. Пара воспитала троих дочерей — Наталию, Джианну и Бьянку. Вторая погибла вместе с отцом.

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