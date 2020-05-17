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Нетта Барзилай представила новую песню в финале Евровидения-2020

Победительница 2018 года выступила в шоу Europe Shine a Light из дома

Инна Петрова
Сегодня, 10:56

В финале онлайн-концерта Europe Shine a Light, который прошел в субботу, 16 мая, вместо традиционного конкурса "Евровидение-2020", отмененного в этом году из-за COVID-19, победительница "Евровидения-2018" Нетта Барзилай из Израиля представила новую песню. Певица стала одной из приглашенных звезд-победителей минувшего вечера, выступивших дистанционно.

Ранее был назван город, в котором пройдет "Евровидение-2021". На данный момент 18 артистов, включая украинскую группу Go_A, выступления которых планировались в этом году, подтвердили, что будут представлять свою страну на конкурсе в 2021 году.

Певица Нетта Барзилай
Певица Нетта Барзилай
Фото: Getty Images

Композицию Cuckoo Нетта Барзилай посвятила всем людям, сомневающимся в себе.

"Она о сомнениях. О том, чтобы быть собранным и сделать выбор между тем, что люди требуют от тебя, и тем, что говорит тебе сердце. И ты просто сходишь с ума в своей голове. Этой песней я хочу дать понять людям, что они не одиноки", – сказала артистка.

Финал "Евровидения-2020" – Netta – Cuckoo:

Мы также писали, что участники онлайн-шоу Europe Shine a Light совместно исполнили песню Love Shine A Light.

Все подробности в спецтеме Евровидение-2020

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