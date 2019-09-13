Неужели рак? Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию: что произошло

Актриса попала в больницу больше двух недель назад

Анастасия Заворотнюк Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Известная российская актриса и ведущая Анастасия Заворотнюк, которая недавно показала младшую дочь, попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

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Сообщается, что 48-летняя звезда телесериала "Моя прекрасная няня" попала в больницу больше двух недель назад – прямиком из Польши.

"Сегодня ночью ее перевели в реанимацию из-за резкого ухудшения состояния. В Европе звезда "Моей прекрасной няни" проходила лечение, но, к сожалению, положительных результатов оно не дало", – говорится в сообщении.

Также стоит отметить, что Заворотнюк не пришла на открытие магазина собственной дочери Анны, что может служить подтверждением достоверности информации о госпитализации.

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