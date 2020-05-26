Неужели свадьба: Владимир Остапчук показал свою девушку в образе невесты
Поклонники пары ждут новостей о помолвке
Владимир Остапчук перестал скрывать свою новую девушку Кристину Горняк. Накануне влюбленные официально подтвердили роман, о котором молчали несколько месяцев, и дали эксклюзивное интервью Сегодня.Lifestyle. Теперь же ведущий и шоумен заинтриговал фотографиями своей любимой в свадебном платье. Поклонники замерли в ожидании.
Недавно Кристина Горняк раскрыла подробности отношений с Владимиром Остапчуком. По словам девушки, она знакома с его родителями, и не боится быть брошенной.
В Insta-stories влюбленный Остапчук разместил короткое видео, на котором Кристина позирует в белоснежном платье. В наряде девушка очень похожа на невесту, а Владимир, для большего антуража, напевает композицию Here Comes the Bride, которая часто звучит на свадебных церемониях на западе.
Ведущий также спрашивает у своей избранницы: "Что, правда? Да? А что ты сказала?". На что Горняк демонстрирует кольцо на пальце.
На самом ли деле Владимир предложил Кристине стать его женой, или же это очередная шутка шоумена? Судя по stories в Instagram Горняк, ее наряд – не более, чем образ для новой фотосессии. В которой, к слову, также принял участие и сам Остапчук.
Напомним, что Владимир Остапчук 6 марта 2020 года официально развелся со своей женой, с которой прожил 12 лет. У экс-пары есть двое детей.
После новости о разводе ведущего в Сети появились слухи, что Владимир завел новый роман с девушкой по имени Кристина. И хотя Остапчук долго молчал, догадки его поклонников и СМИ все же подтвердились.
Подробнее о романе Владимира и Кристины смотрите в сюжете:
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