"Неужели тайно замужем?" Настя Каменских похвасталась обручальным кольцом

Поклонники Насти обратили внимание на ее обручальное кольцо на пальце

Настя Каменских. Фото: Instagram/kamenskux

Украинская певица NK (Настя Каменских), которая не комментирует свою личную жизнь, показала обручальное кольцо. На своей странице в Instagram артистка разместила фото с крайнего эфира вокального шоу, на котором позирует сидя за столом и протягивая руки к камере. На безымянном пальце правой руки отчетливо видно помолвочное кольцо.

Настя Каменских похвасталась обручальным кольцом Фото: Instagram/kamenskux

"Неужели тайно замужем?", "Только я увидел кольцо на пальце?", "Нереальная! И с колечком", "Сделала свежий маникюр? Или массам нужно обсудить кольцо?", – написали под публикацией поклонники звезды.

Отметим, что уже давно ходят слухи, что Настя Каменских встречается и живет с музыкальном продюсером и рэпером Алексеем Потапенко. Их неоднократно замечали вместе на отдыхе, на светских мероприятиях в обнимку, а также именно Потап сопровождает Настю во всех последних поездках в Америку, не являясь продюсером артистки.

Что бы это значило?

Напомним, Потам рассказал об отношениях с Настей Каменских.