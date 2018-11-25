"Неужели тайно замужем?" Настя Каменских похвасталась обручальным кольцом
Поклонники Насти обратили внимание на ее обручальное кольцо на пальце
Украинская певица NK (Настя Каменских), которая не комментирует свою личную жизнь, показала обручальное кольцо. На своей странице в Instagram артистка разместила фото с крайнего эфира вокального шоу, на котором позирует сидя за столом и протягивая руки к камере. На безымянном пальце правой руки отчетливо видно помолвочное кольцо.
"Неужели тайно замужем?", "Только я увидел кольцо на пальце?", "Нереальная! И с колечком", "Сделала свежий маникюр? Или массам нужно обсудить кольцо?", – написали под публикацией поклонники звезды.
Отметим, что уже давно ходят слухи, что Настя Каменских встречается и живет с музыкальном продюсером и рэпером Алексеем Потапенко. Их неоднократно замечали вместе на отдыхе, на светских мероприятиях в обнимку, а также именно Потап сопровождает Настю во всех последних поездках в Америку, не являясь продюсером артистки.
Что бы это значило?
Напомним, Потам рассказал об отношениях с Настей Каменских.