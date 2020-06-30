Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото
Звезда "Волка с Уолл-стрит" выглядел достаточно скрытным
Оскароносный актер Леонардо Ди Каприо, который пожертвовал 2 миллиона долларов на вымирающих горных горилл, был замечен на улицах Малибу, в Калифорнии. Леонардо был со своей девушкой, 23-летней моделью и падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне.
Однако на снимках папарацци Леонардо Ди Каприо был в прямом смысле неузнаваем. На фотографиях, опубликованных в издании Just Jared, знаменитый актер был одет в толстовку и шорты, его лицо закрыл капюшон, козырек кепки и бандана, которая послужила защитной маской.
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Камила Морроне также была одета в костюм уличного стиля, но полностью лицо не скрывала. Модель надела рваные джинсы клеш и объемную куртку, а также стильную черную маску.
У поклонников все же возник логичный вопрос – как папарацци узнали, что под маской и капюшоном именно Ди Каприо. Вероятно, его распознали благодаря Камиле Морроне, с которой актер часто появляется на улицах в Малибу.
Роман знаменитостей, по слухам, начался еще три года назад, и с тех пор они неразлучны. Несмотря на их разницу в возрасте, еще год назад инсайдер сообщил известному журналу, что Ди Каприо готов жениться на Камиле.
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