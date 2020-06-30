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Неузнаваемого Леонардо Ди Каприо на прогулке с его 23-летней возлюбленной засняли папарацци: фото

Сегодня, 19:38

Звезда "Волка с Уолл-стрит" выглядел достаточно скрытным

Оскароносный актер Леонардо Ди Каприо, который пожертвовал 2 миллиона долларов на вымирающих горных горилл, был замечен на улицах Малибу, в Калифорнии. Леонардо был со своей девушкой, 23-летней моделью и падчерицей Аль Пачино Камилой Морроне.

Однако на снимках папарацци Леонардо Ди Каприо был в прямом смысле неузнаваем. На фотографиях, опубликованных в издании Just Jared, знаменитый актер был одет в толстовку и шорты, его лицо закрыл капюшон, козырек кепки и бандана, которая послужила защитной маской.

Смотрите в сюжете, как бывшая девушка Ди Каприо в третий раз стала матерью:

Камила Морроне также была одета в костюм уличного стиля, но полностью лицо не скрывала. Модель надела рваные джинсы клеш и объемную куртку, а также стильную черную маску.

У поклонников все же возник логичный вопрос – как папарацци узнали, что под маской и капюшоном именно Ди Каприо. Вероятно, его распознали благодаря Камиле Морроне, с которой актер часто появляется на улицах в Малибу.

Роман знаменитостей, по слухам, начался еще три года назад, и с тех пор они неразлучны. Несмотря на их разницу в возрасте, еще год назад инсайдер сообщил известному журналу, что Ди Каприо готов жениться на Камиле.

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Ранее мы сообщали, что новый фильм Мартина Скорсезе с Ди Каприо будет вестерном.

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