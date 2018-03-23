Невероятное пение украинки на талант-шоу покорило сердца судей и зрителей

Майя прошла отборочный тур и будет бороться за победу в прямых эфирах

Украинка стала звездой португальского талант-шоу. Майя Рудь, которая вот уже 15 лет работает в Португалии и воспитывает двух дочерей, покорила жюри исполнением классической песни "Адажио соль минор". Пораженные талантом женщины, все трое судей Got Talent Portugal сказали ей "да". 45-летняя Майя прошла отборочный тур и будет бороться за победу в прямых эфирах.

На канале Got Talent Portugal на YouTube появилось видео выступление Майи, которое уже успело собрать более 100 тысяч просмотров.

На официальной странице талант-шоу на Facebook, под публикацией с выступлением Майи, зрители оставили множество положительных отзывов: "Это прекрасно, когда участник умеет имеет больший талант, чем любой член жюри", "Сказочный голос!", "Если это не золотая кнопка, то я не знаю, что они считают талантом!"- пишут комментаторы. Отметим, что на шоу, у судей есть так называемая "золотая кнопка", позволяющая участнику сразу пройти в прямые эфиры.

Вы также можете посмотреть полное выступление Майи на видео ниже.