Невероятные эмоции на церемонии "Оскар-2018" – фотоподборка
Прыжки от радости, искренние улыбки, яркие моменты
В Лос-Анджелесе уже завершилась долгожданная церемония вручения премии "Оскар-2018" и уже отшумели звездные вечеринки после церемонии. На них пришло множество гостей.
Мы уже публиковали фото звезд в роскошных нарядах с красной дорожки, где многие из них позируют фотографам и выглядят весьма официально и сосредоточенно. Но не все было так серьезно. Прыжки от радости, искренние улыбки, невероятные эмоции, забавные выражения лиц актеров, фото которых сделаны в "нужный момент" – все это было на "Оскаре-2018".
Предлагаем посмотреть на эти снимки в нашей специальной фотоподборке.
Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов.
Ранее мы делали подборку лучших нарядов на 90-я по счету церемонии вручения самой престижной премии "Оскар". А также подборку звездных пар, пришедших на церемонию.
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