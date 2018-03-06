Невероятные эмоции на церемонии "Оскар-2018" – фотоподборка

Сегодня, 15:34

Прыжки от радости, искренние улыбки, яркие моменты

Невероятные эмоции на церемонии "Оскар-2018" – фотоподборка

В Лос-Анджелесе уже завершилась долгожданная церемония вручения премии "Оскар-2018" и уже отшумели звездные вечеринки после церемонии. На них пришло множество гостей.

Мы уже публиковали фото звезд в роскошных нарядах с красной дорожки, где многие из них позируют фотографам и выглядят весьма официально и сосредоточенно. Но не все было так серьезно. Прыжки от радости, искренние улыбки, невероятные эмоции, забавные выражения лиц актеров, фото которых сделаны в "нужный момент" – все это было на "Оскаре-2018".

Предлагаем посмотреть на эти снимки в нашей специальной фотоподборке.

  • Галь Гадот с мужем
  • Джейми Фокс
  • Рита Морено
  • Рита Морено
  • Рита Морено и режиссер Себастьян Лелио
  • Дженнифер Лоуренс
  • Дженнифер Лоуренс
  • Энсел Эльгорт
  • Энсел Эльгорт
  • Ли Анкрич и Дарла Андерсон
  • Ли Анкрич и Дарла Андерсон
  • Мерил Стрип
  • Мерил Стрип
  • Терри Крюс
  • Хелен Миррен и Дайан Уоррен
  • Фрэнсис Макдорманд
  • Фрэнсис Макдорманд
  • Сэм Роквелл, Фрэнсис Макдорманд, Эллисон Дженни, Гэри Олдмен
  • Коби Брайант
  • Коби Брайант с супругой
  • Коби Брайант и Глен Кин
  • Гильермо дель Торо и Дж. Майлз Дэйл
  • Как в Мексике праздновали "Оскар" Гильермо дель Торо (Гильером - мексиканец)
  • Как в Мексике праздновали "Оскар" Гильермо дель Торо (Гильером - мексиканец)
  • Как в Мексике праздновали "Оскар" Гильермо дель Торо (Гильером - мексиканец)
  • Как в Мексике праздновали "Оскар" Гильермо дель Торо (Гильером - мексиканец)
  • Гэри Олдмен
  • Лесли Бибб и Сэм Рокуелл
  • Сэм Рокуелл
  • Фрэнсис Макдорманд
  • Мэтью Макконахи и Ли Смит
  • Хелен Миррен и Марк Бриджес
Галь Гадот с мужем
Джейми Фокс
Рита Морено
Рита Морено
Рита Морено и режиссер Себастьян Лелио
Дженнифер Лоуренс
Дженнифер Лоуренс
Энсел Эльгорт
Энсел Эльгорт
Ли Анкрич и Дарла Андерсон
Ли Анкрич и Дарла Андерсон
Мерил Стрип
Мерил Стрип
Терри Крюс
Хелен Миррен и Дайан Уоррен
Фрэнсис Макдорманд
Фрэнсис Макдорманд
Сэм Роквелл, Фрэнсис Макдорманд, Эллисон Дженни, Гэри Олдмен
Коби Брайант
Коби Брайант с супругой
Коби Брайант и Глен Кин
Гильермо дель Торо и Дж. Майлз Дэйл
Как в Мексике праздновали "Оскар" Гильермо дель Торо (Гильером - мексиканец)
Как в Мексике праздновали "Оскар" Гильермо дель Торо (Гильером - мексиканец)
Как в Мексике праздновали "Оскар" Гильермо дель Торо (Гильером - мексиканец)
Как в Мексике праздновали "Оскар" Гильермо дель Торо (Гильером - мексиканец)
Гэри Олдмен
Лесли Бибб и Сэм Рокуелл
Сэм Рокуелл
Фрэнсис Макдорманд
Мэтью Макконахи и Ли Смит
Хелен Миррен и Марк Бриджес

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов. 

Ранее мы делали подборку лучших нарядов на 90-я по счету церемонии вручения самой престижной премии "Оскар". А также подборку звездных пар, пришедших на церемонию
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