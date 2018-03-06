Невероятные эмоции на церемонии "Оскар-2018" – фотоподборка

В Лос-Анджелесе уже завершилась долгожданная церемония вручения премии "Оскар-2018" и уже отшумели звездные вечеринки после церемонии. На них пришло множество гостей.

Мы уже публиковали фото звезд в роскошных нарядах с красной дорожки, где многие из них позируют фотографам и выглядят весьма официально и сосредоточенно. Но не все было так серьезно. Прыжки от радости, искренние улыбки, невероятные эмоции, забавные выражения лиц актеров, фото которых сделаны в "нужный момент" – все это было на "Оскаре-2018".

Предлагаем посмотреть на эти снимки в нашей специальной фотоподборке.



































































Галь Гадот с мужем Джейми Фокс Рита Морено Рита Морено Рита Морено и режиссер Себастьян Лелио Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Энсел Эльгорт Энсел Эльгорт Ли Анкрич и Дарла Андерсон Ли Анкрич и Дарла Андерсон Мерил Стрип Мерил Стрип Терри Крюс Хелен Миррен и Дайан Уоррен Фрэнсис Макдорманд Фрэнсис Макдорманд Сэм Роквелл, Фрэнсис Макдорманд, Эллисон Дженни, Гэри Олдмен Коби Брайант Коби Брайант с супругой Коби Брайант и Глен Кин Гильермо дель Торо и Дж. Майлз Дэйл Как в Мексике праздновали "Оскар" Гильермо дель Торо (Гильером - мексиканец) Как в Мексике праздновали "Оскар" Гильермо дель Торо (Гильером - мексиканец) Как в Мексике праздновали "Оскар" Гильермо дель Торо (Гильером - мексиканец) Как в Мексике праздновали "Оскар" Гильермо дель Торо (Гильером - мексиканец) Гэри Олдмен Лесли Бибб и Сэм Рокуелл Сэм Рокуелл Фрэнсис Макдорманд Мэтью Макконахи и Ли Смит Хелен Миррен и Марк Бриджес

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Зрители канала первыми узнали имена всех триумфаторов.

Ранее мы делали подборку лучших нарядов на 90-я по счету церемонии вручения самой престижной премии "Оскар". А также подборку звездных пар, пришедших на церемонию.