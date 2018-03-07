Невероятные приключения блондинок в цехах и забоях

Сменить модный подиум на совсем не девичью профессию и окунуться в энергетику и угольную промышленность решили две студентки-модели из Днепра — звезды комедийного телешоу "Лига смеха" Екатерина Воронова и Алина Кошарная. Пройдя кастинг, смелые девушки стали ведущими проекта "Горячая смена", последний эпизод которого недавно вышел в эфире "34 канала" и телеканала "Донбасс". Модели на себе ощутили все тонкости технических профессий, изучением которых занимались на протяжении 10 выпусков проекта. "Сегодня" пообщалась с ведущими "Горячей смены" и узнала, как проходили съемочные дни и с какими сложностями пришлось столкнуться на производстве.

- Как попали в "Горячую смену"?

Алина Кошарная (А. К.): Изначально мы услышали о кастинге на "34 канале", куда и отправились. Не зная тонкостей замысла, мы получили тему и установку — импровизировать. При отборе смотрели, как мы раскроем тему и сможем ли доступно объяснить все зрителю.

Екатерина Воронова (Е. В.): Мы придумали целый спектакль об этой профессии, который показывали вместе с оператором. В итоге нас утвердили.

А. К.: Наверное, мы подкупили своим смехом, игривостью и непринужденностью.

— Легко ли проходили съемки?

А. К.: Первая съемка была самой сложной, потому что длилась с пяти утра до полуночи. Тогда никто толком не понимал, как передача должна выглядеть в конечном итоге. Каждый искал себя, все вместе искали золотую середину. Это реалити-шоу, и в нем мало постановочных моментов. В первой передаче мы пилили деревья. Я даже плакала. Представьте, я — хрупкая девушка, впервые в жизни держу в руках заведенную пилу. Эмоции невероятные.

Е. В.: Участники съемочной команды были незнакомы между собой, потому первое время мы друг друга не понимали. Но когда проводишь целых два дня на съемках, потом приходишь на начитки, каждый день встречаешься со всей командой, то привыкаешь. В итоге мы сдружились.

А. К.: Самая главная сложность передачи — заставить себя окунуться в атмосферу. Ты должна на съемочный период стать шахтером, и за это время понять тонкости профессии изнутри. Благодаря "Горячей смене" я поборола страх высоты, страх замкнутого пространства. Но самой сложной для нас оказалась шахта, которая была в шестом выпуске. Мы тогда не знали, что нас ожидает и прошли под землей три километра пешком.

Е. В.: Нам сказали, что в шахте будет холодно, потому банщицы хорошо нас одели. А на самом деле там оказалось очень даже тепло. В какой-то момент я упала. Потом плакала. Это было настоящее испытание. Кроме того, страшно было спускаться в саму шахту. Отказаться от выполнения какой-то задачи нельзя, ведь тогда не получится хороший репортаж, а на самом деле было очень стремно. Или лезть в лаву — длинный узкий тоннель диаметром метр, в котором все движется. Боишься, что на тебя упадет уголь. Это было сложно. Нужно перебороть свои страхи.

Екатерина Воронова и Алина Кошарная. Фото: facebook.com/gorjachajasmena

— Как на вас реагировали герои программ — настоящие работники предприятий?

А. К.: Герои программ нам всегда помогали, особенно в шахтах. Они были постоянно рядом, потому что, прежде всего думали о технике безопасности — это у ДТЭКовцев всегда на первом месте. Всегда за нами смотрели, мы же еще такие взбалмошные, можем руки не туда засунуть, или пойти не туда.

Е. В.: После первого инструктажа мужчины провожали нас смехом, но потом мы подружились. Им было интересно участвовать в съемках, они чувствовали себя звездами. Теперь, когда они приезжают в Днепр, мы встречаемся и общаемся.

— Какие бывали забавные ситуации?

Е. В.: Так сложилось, что в программе я делала все самое сложное. К примеру, забивала

что-то молотком. Режиссеры советовали Алине сделать нечто подобное, но выходило комично: она решала то тяжелую сумку понести, то нажать на какую-то пусковую кнопку, что само по себе простое действие, но она вызывалась выполнить эту "сложную работу".

А. К.: У меня было задание вкрутить лампочку. А я, напомню, боюсь высоты. Я в слезах забралась на лестницу, по технике безопасности пристегнулась специальным карабином и начала ее вкручивать. Но закрыть плафон никак не получалось. В итоге мне сказали спускаться, но Катя решила завершить работу и полезла закрывать плафон. Оператор в это время снял только ее руки. И вышло, будто я таки успешно вкрутила лампочку, но Катиными руками, однако это осталось за кадром.

Е. В.: В каждом выпуске есть досуг героя. И вот как-то мы пошли за грибами, а в лесу их совсем не было. Мы искали-искали, но ничего. Удалось найти только один, так он стал звездой программы: мы его везде потом ставили, чтобы снять — то тут, то там: "О, смотри, еще один гриб".

— А было ли что-то такое, что вас удивило? Или, может быть, испугало?

А. К.: Удивили масштабы. Приходишь на производство и чувствуешь себя муравьем. Там налаженный механизм работы: все бегают, каждый чем-то занят и ты даже не успеваешь все улавливать.

Е. В.: Удивляет, как люди работают в такой обстановке. К примеру, в шахте приходится трудиться в лаве, где все движется и прямо возле тебя едет конвейер. Это страшно. Все в один голос говорили: главное на производстве — дружная команда, и теперь мы это понимаем.

А. К.: Испугала ответственность. Мы должны показать людям, что энергетика — это не только важно, но и интересно. Но чтобы при этом люди не относились к шоу, как к чему-то комедийному. Это развлекательная программа, но она несет в себе большой подтекст.

Фото: facebook.com/gorjachajasmena

— Каким лично для вас оказался опыт работы в такой передаче?

А. К.: Главное — опыт работы в команде. Понимаешь, что у тебя есть ответственность за зрителя, за героя, за подачу информации, ответственность за свой коллектив. Мы поняли, что это все очень ценно. Опыт, когда ты понимаешь, как вести себя в некомфортной обстановке. Ты раньше ходила по подиуму, а сейчас в шахте, без макияжа и ломаешь ногти.

Е. В.: Опыт работы в кадре. Если сравнить первый и последний выпуски, то будет видно наш рост. Мы научились с легкостью говорить с людьми, и для нас, как для телеведущих, это очень важно.

— Какая из рабочих профессий показалась вам простой, и какая оказалась самой сложной?

А. К.: Наиболее спокойной показалась профессия диспетчера. Там нет опасности, нет невероятных приключений. Но это более умственная работа. Самая сложная — проходчик, потому что нужно много ходить (смеется).

Е. В.: Мне кажется, самое сложное — быть шахтером.

— Назовите три наиболее интересные.

А. К.: Лично мне интересными показались профессии горнорабочего очистительного забоя, инженера релейной защиты и автоматики и электрослесаря.

Е. В.: Электромонтер, проходчик и машинист энергоблока, потому что в том выпуске мы очень красивые (смеется).

— Пригодился ли вам опыт работы на производстве в жизни?

А. К.: Да, теперь дома могу вкрутить лампочку, поменять розетку. Могу с кем-то в разговоре блистать знаниями и рассказывать, как в шахту спускалась.

Е. В.: Могу поменять дома выключатель. У меня папа когда-то работал в шахте имени Героев Космоса. И я теперь, как папа.