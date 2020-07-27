"Невероятные": Влад Яма растрогал Сеть фотографиями с красавицей-женой

Супруги поделились романтичными снимками, сделанными на улицах Львова

Украинский танцор и хореограф, судья нового сезона шоу "Танці з зірками" Влад Яма опубликовал в Сети новые фотографии со своей женой Лилианой. Романтичные кадры появились на его странице в Instagram и вызвали большое количество восторженных комментариев от подписчиков Ямы.

Недавно звездная пара побывала на западе Украины. Во Львове Влад и Лилиана прогулялись по старым улицам и позировали для романтических кадров на фоне красивых зданий теплым солнечным днем.

"Любовь", – коротко подписал серию фото хореограф.

INSTAGRAM

Лилиана Яма запечатлена на фото в длинном черном платье на бретелях и белых кроссовках. Влад рядом с избранницей позировал в желтой футболке и полосатых шортах.

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"Очень красивая пара", "Вы потрясающие", "Вами любоваться и восхищаться можно до бесконечности", "Какие вы волшебные", – пишут в комментариях пользователи сети.

А недавно Влад Яма вспомнил, как завязывались его отношения с женой.

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