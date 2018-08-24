Невеста Джастина Бибера в нежном образе украсила обложку модного глянца
Хейли Болдуин также показало кольцо, подеренное женихом
Американская модель Хейли Болдуин, которая обручена с певцом Джастина Бибера, украсила обложку журнала Vogue.
21-летняя модель позировала для обложки мексиканского выпуска Vogue, демонстрируя свое кольцо, подаренное Джастином Бибером. Черно-белое фото было сделано так, чтобы именно аксессуар привлекал внимание зрителей.
Кроме этого, Хейли Болдуин показала другие стильные снимки для глянца. Она позировала в платье, напоминающем свадебное.
Также модель показала обычные образы, которым отдает предпочтение в обычной жизни.
Выглядела невеста Джастина Бибера роскошно.
Напомним, многие СМИ уже раструбили новость о том, что 24-летний певец Джастин Бибер и его возлюбленная 21-летняя Хейли Болдуин уже тайно женились.
Ранее инсайдеры сообщали, что у пары пока чисто платонические отношения. По словам анонимного источника, Хейли – "набожная христианка и хорошая девочка" – и не хочет торопиться. Сейчас знаменитость изо всех сил помогает жениху встать на путь истинный. Сам Джастин только рад угодить девушке, а заодно решить все свои внутренние проблемы, поэтому часто ходит вместе с ней в церковь Хиллсонг.