Невеста Кличко Хайден Панеттьери танцевала босиком с загадочным незнакомцем

Папарацци сфотографировали 28-летнюю актрису в компании симпатичного молодого человека

Хайден Панеттьери встречалась с Кличко в течение 9 лет Фото: instagram.com/haydenspanettiere

Похоже, девятилетнему роману Хайден Панеттьери и Владимира Кличко пришел конец. В четверг актриса была замечена в Лос-Анджелесе в компании неизвестного мужчины, с которым она ужинала в популярном среди знаменитостей ресторане Craig’s.

Пара покинула заведение, держась за руки. Актриса, которая славится ярким проявлением эмоций, не пыталась скрыться от папарацци, а наоборот, сняла обувь и начала непринужденно танцевать со своим спутником перед многочисленным объективами камер.

Невеста Кличко сходила на свидание с незнакомцем Фото: instagram.com/pagesix

После прогулки мать Панеттьери заявила, что актриса рассталась со своим женихом Владимиром Кличко и что "в ее жизни происходит много изменений, но эти изменения позитивные".

Хайден любит высоких парней Фото: instagram.com/pagesix

"Ей нужно немного отдохнуть и принять решение о том, что она хочет делать дальше", – рассказала Лесли Фогель RadarOnline.

Мама актрисы добавила, что после расставания с боксером ее дочь переехала из Нэшвилла в Лос-Анджелес. При этом она заявила, что Хайден и Владимир все еще в хороших отношениях и недавно отдыхали в Греции со своей дочерью Кайей. Также стало известно, что девочка проводит большинство времени со своим отцом и его семьей в Европе и Флориде.

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Официальный представитель Хайден отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу. Панеттьери и Кличко также не делали никаких заявлений.

Напомним, Хайден и Владимир познакомились, когда им было по 19 лет и по 33 года соответственно. Актриса рассказала в интервью Эллен Дедженерес, чтобы это была любовь с первого взгляда.

"Я знаю, что я маленькая, а он большой. Так мы и познакомились. Я сказала: "Ты огромный", а он ответил: "А ты крошечная". И все", – призналась Пенеттьери телеведущей.

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