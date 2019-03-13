Невеста Люка Перри прокомментировала смерть любимого

Венди Мэдисон Бауэр призналась, что последние 11 с половиной лет были самыми счастливыми в ее жизни

Люк Перри с возлюбленной Венди Мэдисон Фото: instagram.com/lukeperrydaily

4 марта умер Люк Перри. Голливудский актер скончался в возрасте 52 лет в результате обширного инсульта. Позже стало известно, что Люка Перри отключили от аппарата жизнеобеспечения. Ранее о жизни после смерти отца рассказала его 18-летняя дочь Софи, которую регулярно критикуют в сети за ее поведение.

На днях смерть Люка Перри прокомментировала его возлюбленная Венди Мэдисон Бауэр, которая осталась без наследства. Об этом сообщает Radar Online. Прежде всего, она поблагодарила всех неравнодушных к случившемуся: "Я хочу выразить свою благодарность всем за проявление любви и поддержки. Бесчисленные трогательные истории о щедрости и доброте Люка оказали поддержку в это трудное время".

Люк Перри Фото: AFP

Кроме того, Венди Мэдисон Бауэр призналась, что последние 11 с половиной лет были самыми счастливыми в ее жизни.

"Последние 11 с половиной лет с Люком были самыми счастливыми в моей жизни, и я рада, что провела это время с ним. Я также хочу поблагодарить его детей, семью и друзей за их любовь и поддержку. Мы нашли утешение друг в друге и в осознании того, что в нашей жизни присутствовал этот необыкновенный человек. Его будет сильно не хватать", – говорит Венди.

Ранее мы писали, что последние фото Люка Перри взбудоражили сеть.

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