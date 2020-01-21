Невеста Никиты Добрынина поделилась деталями свадьбы: где и когда состоится церемония

Дарья Квиткова начала готовиться к важному событию в жизни

Никита Добрынин и Дарья Квиткова Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Во время отдыха на Бали украинский телеведущий и экс-участник романтического шоу "Холостяк 9" сделал предложение своей возлюбленной Дарье Квитковой. 21-летняя девушка дала свое согласие и влюбленные уже приступили к подготовке важного в их жизни торжества.

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Отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, Дарья призналась, что они уже планируют свадебную церемонию и даже определились с местом проведения. Что касается места проведения свадьбы, то влюбленные рассматривают Италию.

"Мы очень не хотим пышную свадьбу. Мы хотим, чтобы это было только для родных и близких друзей. Без лишнего пафоса... По бюджету тоже все адекватно. Мы мыслим рационально.. Безумно хотим свадьбу в Италии", – написала девушка.

Точной даты пока нет, но по словам Даши, они выбрали сентябрь месяц. А проезду в Киев новоиспеченная невеста приступит к выбору подвенечного платья: "Мне написали из двадцати салонов, которые готовы предоставить, подарить или пошить мое платье мечты".

Недавно Даша Квиткова также показала, какой сюрприз ей устроил Никита Добрынин в день ее рождения.

Узнайте также трогательную историю отношений Даши Квитковой и Никита Добрынина на проекте "Холостяк 9".

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