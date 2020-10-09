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Невеста Остапчука призналась, будет ли менять фамилию после замужества

Сегодня, 17:57

А сам шоумен рассказал, не страшно ли ему расставаться со статусом холостяка

Считанные дни остаются до свадьбы ведущего шоу "МАСКА" на канале "Украина" Владимира Остапчука и его возлюбленной Кристины Горняк. Эксклюзивно в программе "Зірковий шлях" телеведущий рассказал, не страшно ли ему прощаться с холостяцкой жизнью, а Кристина призналась, будет ли брать фамилию Остапчук после бракосочетания.

По словам Владимира, у него нет абсолютно никаких опасений из-за прощания со статусом холостяка.

"Мне уже 36 лет, я уже был в браке, поэтому для меня холостяцкая жизнь – это какая-то вещь, которая не помню, когда была. Нет, не страшно вообще ничего. Мне комфортно в этих отношениях, поэтому логично, что после года, даже больше, мы решить сделать свадьбу", – рассказал Остапчук.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Пара с нетерпением ждет свой особенный день – 15 октября. К слову, именно тогда в Украине на одного человека с фамилией Остапчук станет больше.

"Конечно, я буду брать фамилию Владимира, несмотря на то, что потом будет волокита с документами. Я нотариус, мне нужно изменить печать, документы. Но ничего страшного. Я буду Кристина Остапчук – это очень красиво", – отметила невеста в интервью.

Напомним, Владимир Остапчук с Кристиной Горняк и другие украинские знаменитые пары рассказали, кто в их семьях зарабатывает больше. Ранее Владимир и Кристина раскрыли все подробности своей свадьбы.

Секреты подготовки к свадьбе Владимира Остапчука – смотрите в видеосюжете:

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