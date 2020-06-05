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Невеста Виктора Павлика намекнула на тайную свадьбу с певцом: "Какая любовница, я ему жена"

Сегодня, 11:48

25-летняя Екатерина Репяхова заявила, что певец ей муж

Украинский певец Виктор Павлик и его 25-летняя невеста Екатерина Репяхова из-за пандемии коронавируса перенесли свадьбу, которая изначально была запланирована на 10 июня в Днепре, родном городе невесты. Но теперь влюбленные перенесли свадьбу на средину августа этого года.

Теперь же поклонники музыканта подозревают, что влюбленные уже тайно расписались. Масла в огонь догадок подлила и молодая невеста – на своей странице в Instagram Екатерина достаточно резко ответила подписчикам на их замечания о том, что она не должна называть возлюбленного Виктором Франковичем.

"Меня задолбали люди, которых не устраивает, как я называю своего мужа. Люди, это мой муж! И я буду называть его так, как мне нравится", — написала Екатерина.

Смотрите в сюжете, как проходил карантин Виктора Павлика и Ольги Сумской:

Позже в Instastories Репяхова опубликовала сообщение знакомой, которая высмеивает СМИ, называющие Екатерину любовницей Павлика.

"Какая еще любовница у Виктора Франковича? У него есть красивая молодая жена", – написала одна из подруг девушки.

Ранее невеста Виктора Павлика поделилась судьбоносной историей их знакомства.

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