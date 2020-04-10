Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Невеста Виктора Павлика заговорила о переносе свадьбы

Екатерина Репяхова заявила, что их свадьба под угрозой срыва

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 14:07

Молодая невеста украинского певца Виктора Павлика, мама которой недавно прокомментировала свое отношение к выбору дочери, заговорила о переносе свадьбы. Отметим, что свадьба украинского исполнителя Виктора Павлика и Екатерины Репяховой запланирована на 10 июня 2020 года в Днепре, родном городе невесты. Но из-за пандемии коронавируса торжество молодожены могут перенести.

Читайте также:
Не повезло: звездные свадьбы, которые оказались под угрозой из-за коронавируса

Об этом 25-летняя Екатерина сообщила на своей странице в Instagram. Свадьбу они пока не переносят, но все возможно, ведь ее близкие подруги и мама находятся в других странах, а когда откроют воздушное пространство – неизвестно.

"Какова судьба нашей свадьбы? Ответ на этот вопрос ждут все! Гости, родные, журналисты, подписчики. На сегодняшний день мы не принадлежим сами себе, но мы не спешим переносить свадьбу. Если границы не откроют до конца июня, то свадьба конечно будет перенесена. Потому что мама в Израиле, одна подруга в Москве, одна в Лондоне, одна в Америке. Так же для нас важно, какое финансовое положение будет у наших гостей, а это зависит от того, насколько быстро мы все действительно сможем преступить к своим работам. Если свадьбу перенесем – новую дату рассекречивать не будем", – сообщила Екатерина.

25-летняя невеста Виктора Павлика заговорила о пластической операции:

Также молодая невеста певца призналась, что абсолютно не расстроена из-за сложившейся ситуации: "Скажу так, я абсолютно спокойна, и не вижу поводов для расстройства. Единственное, когда искала фото для поста насмотрелась на свои красивенькие платья и поняла, как же сильно я хочу их уже надеть".

Напомним, ранее Екатерина Репяхова откровенно рассказала об их с Виктором Павликом кредитах.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Чем живут новые пассии звезд, которые недавно расстались 25-летняя невеста Виктора Павлика заговорила о пластической операции "Ненавидит своих детей": Екатерине Репяховой угрожает отец
шоу-бизнес невеста певец Виктор Павлик Екатерина Репяхова
Реклама

Новости партнеров

Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Доедают хлеб без соли: 7 звезд, которые в долгах как в шелках
Торт с черносливом и грецким орехом: рецепт
Торт с черносливом и грецким орехом: рецепт
Братья и сестры звезд, о которых ты могла не знать
Братья и сестры звезд, о которых ты могла не знать
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины
Почему мужчины встречаются с одними, а женятся на других: причины

Популярные статьи

Сегодня, 12:15Food

Как приготовить фигурный пасхальный кулич с изюмом, цукатами и орехами

Вчера, 18:24Fun

Чистый четверг 2020: дата и главные традиции праздника

Вчера, 17:43Стиль

Уроки красоты: учимся рисовать стрелки

Вчера, 16:00Food

Как приготовить сырные палочки во фритюре

Вчера, 14:31Психология

Что бесит мужчин в женском поведении: ответ психолога

Вчера, 12:40Food

Цикорий: польза и вред для здоровья

Вчера, 10:15Food

Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

8 апреляТехно

Комета-пришелец начала разрушаться: фото

8 апреляFun

Еврейская Пасха 2020: поздравления в прозе и стихах

8 апреляFun

Песах-2020: когда отмечается еврейская Пасха

8 апреляFood

Рецепты на Песах: обзор традиционных еврейских блюд с фото

8 апреляFun

8 апреля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

7 апреляШоу-бизнес

Том Хэнкс, Джоан Роулинг и Pink: кто из знаменитостей заразился коронавирусом

7 апреляTravel

Турция обрадовала отдыхающих приятной новостью

7 апреляFood

Пасха-2020: как покрасить яйца свеклой

7 апреляFun

Благовещение-2020: что ни в коем случае нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
Медик назвал альтернативу медицинским маскам (видео)
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне
Надежда Бабкина находится в искусственной коме
Надежда Бабкина находится в искусственной коме
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Творожный торт без выпечки: рецепт с фото пошагово и видео
Названа самая грязная поверхность, к которой прикасается человек
Названа самая грязная поверхность, к которой прикасается человек
Махідевран показала свою реальну сім'ю
Махідевран показала свою реальну сім'ю
Как выглядит фигура 50-летней Дженнифер Лопес без фотошопа
Как выглядит фигура 50-летней Дженнифер Лопес без фотошопа
Цікава підбірка шпагатів Анастасії Волочкової
Цікава підбірка шпагатів Анастасії Волочкової