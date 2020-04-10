Невеста Виктора Павлика заговорила о переносе свадьбы

Екатерина Репяхова заявила, что их свадьба под угрозой срыва

Молодая невеста украинского певца Виктора Павлика, мама которой недавно прокомментировала свое отношение к выбору дочери, заговорила о переносе свадьбы. Отметим, что свадьба украинского исполнителя Виктора Павлика и Екатерины Репяховой запланирована на 10 июня 2020 года в Днепре, родном городе невесты. Но из-за пандемии коронавируса торжество молодожены могут перенести.

Об этом 25-летняя Екатерина сообщила на своей странице в Instagram. Свадьбу они пока не переносят, но все возможно, ведь ее близкие подруги и мама находятся в других странах, а когда откроют воздушное пространство – неизвестно.

"Какова судьба нашей свадьбы? Ответ на этот вопрос ждут все! Гости, родные, журналисты, подписчики. На сегодняшний день мы не принадлежим сами себе, но мы не спешим переносить свадьбу. Если границы не откроют до конца июня, то свадьба конечно будет перенесена. Потому что мама в Израиле, одна подруга в Москве, одна в Лондоне, одна в Америке. Так же для нас важно, какое финансовое положение будет у наших гостей, а это зависит от того, насколько быстро мы все действительно сможем преступить к своим работам. Если свадьбу перенесем – новую дату рассекречивать не будем", – сообщила Екатерина.

25-летняя невеста Виктора Павлика заговорила о пластической операции:

Также молодая невеста певца призналась, что абсолютно не расстроена из-за сложившейся ситуации: "Скажу так, я абсолютно спокойна, и не вижу поводов для расстройства. Единственное, когда искала фото для поста насмотрелась на свои красивенькие платья и поняла, как же сильно я хочу их уже надеть".

Напомним, ранее Екатерина Репяхова откровенно рассказала об их с Виктором Павликом кредитах.

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