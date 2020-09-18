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Невеста Владимира Остапчука рассказала, чем шоумен впечатлил ее маму

Сегодня, 08:00

Девушка также призналась, что подарила маме Владимира при встрече

Ведущий шоу "МАСКА" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк в программе "Зірковий шлях" поделились подробностями знакомства с родителями друг друга.

Родные Кристины Горняк в восторге от Владимира. Особенно мама.

"Она постоянно лайкает и комментирует меня в соцсети. Такая продвинутая мама", – сказал Владимир.

Кристина тоже заметила расположение своей мамы к Владимиру.

"Мама говорит мне: "Не обижай его. Я тебя знаю". Я спрашиваю: "Мама, чья я дочь?" – поделилась невеста шоумена.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Кристина Горняк и Владимир Остапчук
Фото: пресс-служба

Спустя несколько недель отношений с любимой Владимир Остапчук неожиданно нагрянул к ней в гости.

"Мы с мамой только проснулись, и приезд Вовы был для нас сюрпризом. Вова приехал с цветами для меня и для мамы. Взял что-то сладенькое к столу", – вспоминает Кристина.

"Это была очень смешная встреча. Я подарил цветы и привез торт", – делится Владимир.

Позже Владимир Остапчук привез Кристину и к своим родителям. Пара захватила с собой в подарок телевизор. Кроме того, Кристина сделала маме Владимира персональный подарок.

"Я подарила косметику, которую она любит. Выбирала ее сама, и мама Вовы была очень рада подарку", – сказала Кристина.

Напомним, Владимир Остапчук заразился коронавирусом. Ранее невеста Владимира Остапчука объявила о переносе даты их свадьбы.

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Владимир Остапчук Кристина Горняк
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