Невеста Владимира Остапчука рассказала, чем шоумен впечатлил ее маму
Девушка также призналась, что подарила маме Владимира при встрече
Ведущий шоу "МАСКА" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук и его невеста Кристина Горняк в программе "Зірковий шлях" поделились подробностями знакомства с родителями друг друга.
Родные Кристины Горняк в восторге от Владимира. Особенно мама.
"Она постоянно лайкает и комментирует меня в соцсети. Такая продвинутая мама", – сказал Владимир.
Кристина тоже заметила расположение своей мамы к Владимиру.
"Мама говорит мне: "Не обижай его. Я тебя знаю". Я спрашиваю: "Мама, чья я дочь?" – поделилась невеста шоумена.
Спустя несколько недель отношений с любимой Владимир Остапчук неожиданно нагрянул к ней в гости.
"Мы с мамой только проснулись, и приезд Вовы был для нас сюрпризом. Вова приехал с цветами для меня и для мамы. Взял что-то сладенькое к столу", – вспоминает Кристина.
"Это была очень смешная встреча. Я подарил цветы и привез торт", – делится Владимир.
Позже Владимир Остапчук привез Кристину и к своим родителям. Пара захватила с собой в подарок телевизор. Кроме того, Кристина сделала маме Владимира персональный подарок.
"Я подарила косметику, которую она любит. Выбирала ее сама, и мама Вовы была очень рада подарку", – сказала Кристина.
Напомним, Владимир Остапчук заразился коронавирусом. Ранее невеста Владимира Остапчука объявила о переносе даты их свадьбы.
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