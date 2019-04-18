Невестка Поплавского победила в престижном конкурсе красоты

Алина получила титул самой красивой замужней девушки Украины

Алина Поплавская Фото: mrsukraineinternational.com.ua

В среду, 17 апреля, в Киеве состоялся престижный конкурс красоты Mrs. Ukraine International 2019 (Миссис Украина Интернешнл 2019), в котором приняли участие замужние девушки. Этот конкурс не нужно путать с Miss Ukraine и Ukraine International, в котором принимают участие незамужние конкурсантки без детей.

Победительницей Mrs. Ukraine International 2019 стала невестка Народного артиста Украины Михаила Поплавского.

Катерина Осадчая и Алина Поплавская Фото: instagram.com/kosadcha

В анкете девушки на официальном сайте конкурса написано, что она имеет высшее образование, по специальности менеджер гостинично-ресторанного бизнеса, кандидат культурологии. Важным событием в жизни каждой женщины считает момент создания семьи и рождения ребенка. Алина замужем за сыном Михаила Поплавского Александром. Они воспитывают 4-летнего сына Егора.

Алина Поплавская Фото: mrsukraineinternational.com.ua

Напомним, лишившаяся титула "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко побывала на Венском балу.

Ранее Вероника Дидусенко рассказала о замужестве и своем сыне.

Детали о скандале на конкурсе "Мисс Украина 2018" смотрите в видео ниже:

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