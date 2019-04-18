Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Невестка Поплавского победила в престижном конкурсе красоты

Алина получила титул самой красивой замужней девушки Украины

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:10
Алина Поплавская
Алина Поплавская
Фото: mrsukraineinternational.com.ua

В среду, 17 апреля, в Киеве состоялся престижный конкурс красоты Mrs. Ukraine International 2019 (Миссис Украина Интернешнл 2019), в котором приняли участие замужние девушки. Этот конкурс не нужно путать с Miss Ukraine и Ukraine International, в котором принимают участие незамужние конкурсантки без детей.

Победительницей Mrs. Ukraine International 2019 стала невестка Народного артиста Украины Михаила Поплавского.

Катерина Осадчая и Алина Поплавская
Катерина Осадчая и Алина Поплавская
Фото: instagram.com/kosadcha

В анкете девушки на официальном сайте конкурса написано, что она имеет высшее образование, по специальности менеджер гостинично-ресторанного бизнеса, кандидат культурологии. Важным событием в жизни каждой женщины считает момент создания семьи и рождения ребенка. Алина замужем за сыном Михаила Поплавского Александром. Они воспитывают 4-летнего сына Егора.

Алина Поплавская
Алина Поплавская
Фото: mrsukraineinternational.com.ua

Напомним, лишившаяся титула "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко побывала на Венском балу.

Ранее Вероника Дидусенко рассказала о замужестве и своем сыне.

Детали о скандале на конкурсе "Мисс Украина 2018" смотрите в видео ниже:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Это ж позор": победительницу "Мисс Россия-2019" высмеяли в соцсетях Конкурс «Мисс Украина» меняет требования к росту и возрасту участниц Потерявшая корону ''Мисс Украина'' выходит замуж за бизнесмена Курочку
Мисс Украина конкурс красоты Михаил Поплавский
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Откровенные фото Дмитрия Нагиева смутили даже его взрослого сына
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Каков ваш физиологический, а не хронологический возраст
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях

Популярные статьи

Сегодня, 13:34Психология

Как помочь себе при эмоциональном выгорании и переутомлении: ответ психолога

Сегодня, 07:28Техно

Во Вселенной обнаружили двойника Земли

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбам не стоит ссориться с коллегами, а Львам – переоценивать возможности

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Рыбы оглянутся в прошлое, а Девы одолеют свои страхи

Вчера, 16:05Fun

"Самая красивая девушка" лишилась короны из-за любви

Вчера, 15:50Fun

17 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:21Fun

Поддельное кольцо пошатнуло желание девушки выходить замуж

Вчера, 08:59Fun

На видео показали гигантского 18-килограммового кота

Вчера, 07:00Food

Как приготовить вкусные домашние чебуреки с мясом

Вчера, 06:50Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит воспользоваться советом друга, а Девам – больше фантазировать

16 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Скорпионы получат деньги, а Весы рискуют допустить ошибку

16 апреляFun

16 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

16 апреляTravel

Куда поехать в мае 2019 года: необычные направления

16 апреляШоу-бизнес

Без ретуши: реальные фото Эшли Грэм в купальнике

15 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

15 апреляFun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Новости партнеров

Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Наследие СССР, или Привычки россиян, которые всех раздражают
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Как желатин спасает наши суставы
Как желатин спасает наши суставы
Дочь Кристовского высказала отцу всё, что думает о его уходе
Дочь Кристовского высказала отцу всё, что думает о его уходе
Шикарна італійська модель, яка зводить з розуму фанатів Ювентуса
Шикарна італійська модель, яка зводить з розуму фанатів Ювентуса
Нескромные фото Ольги Бузовой взбудоражили поклонников
Нескромные фото Ольги Бузовой взбудоражили поклонников
«Я сделала все, чтобы Бондарчук признал своего внебрачного сына»
«Я сделала все, чтобы Бондарчук признал своего внебрачного сына»
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам