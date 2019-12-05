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Таисия Повалий впервые стала бабушкой: опубликованы фото из роддома

У украинской певицы родился внук

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Фото: Instagram/tpovaliyofficial

Украинская певица Таисия Повалий стала бабушкой – ее невестка Светлана Вихрова родила первенца. Более того, новоиспеченная мама поделилась кадрами из роддома, на которых запечатлены маленькие ножки малыша.

Наталья Холоденко родила второго ребенка. Подробности в сюжете:

Отметим, что имя сына Денис и Светлана не сообщают. Для Таисии Повалий это первый внук.

"Вот оно — самое большое СЧАСТЬЕ! Наш пирожочек", — подписала она снимки, на которых запечатлены ножки малыша и табличка из роддома.

INSTAGRAM

Судя по таблице, мальчик родился с весом 3260 граммов и 55 см. В Instagram-Stories музыкант опубликовал снимок с роддома с надписью "Это был волнующих день, с момента, как я сделал предложение".

Отметим, что влюбленные познакомились в социальной сети, а поженились в 2015 году. О беременности жены Денис узнал 23 февраля, Светлана преподнесла ему в качестве подарка положительный тест на беременность.

Денис Повалий со Светланой
Денис Повалий со Светланой
Фото: Instagram.com

Напомним, недавно Таисия Повалий показала архивное видео со своего выступления в 1993 году.

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