"Невинные ангелы": Камалия растрогала фанатов постом о дочках

Девочки украинской певицы отмечают сегодня день рождения

Арабелла и Мирабелла Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Звездные дети украинской певицы Камалии – Арабелла и Мирабелла, которые в этом году пошли в первый класс, сегодня, 6 сентября, отмечают свой день рождения. По случаю семейного праздника артистка посвятила девочкам на своей странице в Instagram трогательный пост.

Также узнайте в видео, из-за чего Камалия угодила в громкий скандал:

Супруга мужа-миллионера Мохаммада Захура вспомнила, как шесть лет назад в этот день шел дождь, но все равно 6 сентября остается лучшим днем в ее жизни.

"Сегодня 6 сентября – лучший день в моей жизни. День, когда я внезапно стала зрелой. День, когда приоритеты в моей жизни полностью изменились. День, когда я стала матерью – матерью двух прекрасных невинных ангелов по имени Арабелла и Мирабелла. Сегодня в 21:25 и 21:34 им будет 6 лет. 6 лет с тех пор, как мои дни изменились от простого существования к полной жизни. Я никогда не перестану благодарить Бога за то, что он благословил меня такими изящными посланиями. С днем рождения, мои принцессы!!! ", – трогательно написала Камалия.

5 Сен 2019 в 10:42 PDT INSTAGRAM (@kamaliyaofficial)

Также артистка отметила, что день рождения отмечать они будут в Одессе: "Я не сомневаюсь, что это будет один из самых запоминающихся дней рождения в жизни моих дочерей, когда по прошествии нескольких десятилетий они будут оглядываться назад".

Ранее мы также писали, что певица Камалия поделилась редким фото с отцом.

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