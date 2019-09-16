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"Невозможно дышать": Анна Седокова напугала фанатов своим состоянием здоровья

Организм певицы дал сбой на фоне стресса

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00
Анна Седокова
Анна Седокова
Фото: instagram.com/annasedokova

Украинская певица и экс-участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова, вокруг которой сейчас много сплетен касательно ее нового романа с женатым баскетболистом Янисом Тиммой, напугала поклонников своим внешним видом и призналась, что ее здоровье подкосил стресс.

Все подробности о новом романе Анны Седоковой в нашем сюжете:

Певица в Instagram-stories опубликовала поистине пугающие кадры – ее грудь и шея усыпанные красными точками, а верхняя губа немного деформирована из-за отечности. Певице даже пришлось обращаться за помощью к медикам.

Скриншот из соцсети

"Вот так я проснулась вчера утром. Глаза пока стесняюсь показать, но я словно покусанная роем пчел. Красные пятна по всему телу. Но это не самое страшное. Это не аллергия, это крапивница. Такая страшная реакция организма на стресс и падение иммунитета", – написала певица.

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По ее словам, она сейчас остро переживает все сплетни вокруг ее персоны, многие в обществе называют ее разлучницей и коварной охотницей за состоятельными мужчинами. Поэтому подобные обвинения значимо повлияли на состояние здоровья Седоковой.

Скриншот из соцсети

Восстанавливать нервы украинская певица отправилась в загородный австрийский центр здоровья под Москвой: "Сейчас, убежав от всех в центр здоровья поправить свое самочувствие и встать чуть на ноги, моей главной радостью является чтение". 

Напомним, что ранее Анна Седокова рассказала, почему не спешит под венец.

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