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"Невыносимая боль": актриса "Дизель шоу" рассказала о восстановлении после ДТП

Реабилитацию Яна Глущенко проходила в Риме

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 16:00

Украинская актриса и звезда "Дизель шоу" Яна Глущенко дала интервью в рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина", в ходе которого поделилась деталями партнерских родов. Также актриса вспомнила страшный момент в ее жизни – ДТП с актерами "Дизель шоу", в результате которого погибла ее подруга и актриса Марина Поплавская.

Недавно Глущенко приснилась покойная звезда: "Снилась мне недавно Маришка... Она такая красивая, красивая. Я спрашиваю: Маришка, ты переродилась там в кого-то или… Она на меня смотрит… И все. Вот такой был ответ".

Смотрите полное эксклюзивное интервью с Яной Глущенко:

Яна Глущенко ощутила после аварии не только моральную, но и физическую боль. Она перенесла две операции и призналась, что это было больнее, чем роды. На реабилитацию актриса летала аж в Рим.

"Реабилитация была очень болезненная. Это просто невыносимая боль. Рожать не больно. Мало того, что у тебя там была операция, у тебя две ноги порезано. Вторую ногу резали, потому что брали имплант оттуда, чтобы связку сделать. Самое тяжелое – это было сгибать колено. Это ад", – призналась Яна.

Напомним, что ранее Яна Глущенко написала трогательные слова о Марине Поплавской.

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актриса Яна Глущенко Марина Поплавская Дизель шоу
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