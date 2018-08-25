"Неженка и хохотун": Маша Ефросинина трогательно поздравила сына с днем рождения

В семье Маши Ефросининой отмечают день рождения ребенка

Маша Ефросина с сыном Александром. Фото: instagram/mashaefrosinina

Телеведущая Маша Ефросинина, которая на День Независимости опубликовала патриотическое фото своей семьи, сообщила в Instagram о том, что ее сыну Александру сегодня, 25 августа, исполнилось четыре года.

"Моему парню сегодня 4 года! Очень он у нас получился отличный! Светлый и добрый мальчишка, осмотрительный и рассудительный! Неженка и хохотун!" – написала она.

И рассказала, что ребенок попросил в подарок на день рождения: "Сказал сегодня, что ему ничего из подарков не нужно, так как у него и так много машинок.... ну, разве что неплохо купить ещё стопятьсоттыщ полицейских. Спасибо вам, что вы с таким теплом всегда к нему!"

Напомним, ранее Маша Ефросинина разместила веселое фото, на котором она запечатлена вместе со своим супругом Тимуром и их сыном Александром, гуляющими по городу.