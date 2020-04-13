Нежная и счастливая: беременная Джамала устроила фотосессию дома

Певица показала округлившийся живот

Популярная украинская певица Джамала, которая ждет второго ребенка, подчеркнула округлившийся живот облегающим нарядом и устроила домашнюю фотосессию во время карантина. Новые кадры украинская исполнительница опубликовала на своем официальном аккаунте в Instаgrаm.

36-летняя певица предстала перед поклонниками в нежном образе, позируя в домашней обстановке. Многие поклонники выразили надежду, что на этот раз их кумир в ожидании девочки. Сама же артистка подписала кадры достаточно лаконично.

"Утренняя", – написала Джамала.

Беременная Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa Беременная Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa Беременная Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa Беременная Джамала Фото: instagram.com/jamalajaaa 1/4

Отметим, что Джамала родила первенца от супруга Сеит-Бекира Сулейманова 27 марта 2018 года. На протяжении первой беременности украинская знаменитость продолжала принимать участие в различных проектах и записывать музыку. 12 февраля 2020 года певица призналась, что ожидает с мужем и сыном появления второго ребенка и рассказала, как ее муж отреагировал на беременность звезды.

Подробнее об образе жизни Джамалы в условиях коронавируса узнайте в сюжете:

Также Джамала рассказала, как проводит время на карантине из-за пандемии коронавируса.

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